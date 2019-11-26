Аня заслуживала этот кубок больше: судья Танців з зірками высказался о финале шоу

Судья "Танців з зірками" Влад Яма остался недоволен финалом шоу. По мнению хореографа, победа должна была достаться Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову.

Об этом член жюри заявил в интервью "Фактам". Влад Яма считает, что у гимнастки и ее партнера был сильнее танец, но у Ксении Мишиной оказалось больше поклонников.

"Это были внутренние ожидания того, что за Ксению зрители будут голосовать лучше, чем за Аню. Хотя по танцу, конечно, Аня с Сашей заслуживали этот кубок чуть больше. В какой-то степени на победу Ксении и Жени повлияли, конечно, поклонницы Кота. Но, думаю, в большей степени все же прекрасные актерские данные Ксении Мишиной. И, конечно, ее жизненная история", - считает Влад.

Кроме этого, судья шоу заявил, что Ксения Мишина и Евгений Кот показывали далеко не лучшие результаты под конец проекта.

"Ее пара очень хорошо стартовала. Первые четыре-пять эфиров я был абсолютно уверен в их победе и всем сердцем этого желал. Но каждый раз Катя Кухар успокаивала мои порывы, говоря, что не все так хорошо и идеально. Как оказалось в итоге, она была права. К середине проекта Ксения и Женя перестали удивлять меня настолько сильно, как вначале. На мой взгляд, последние три-четыре эфира они выступали все хуже и хуже. У победителей так быть не должно!", - добавил Яма.

Финалистка шоу "Танці з зірками-2019", гимнастка Анна Ризатдинова, посвятила свой новый пост в Instagram итогам финала, который состоялся вечером 24 ноября. Как призналась спортсменка, поражения ей даются нелегко.

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