В США умер актер из сериала "Друзья": что стало причиной смерти

Американский актер Рон Либман, известный по роли в комедийном сериале "Друзья", скончался в Нью-Йорке (США). На момент смерти ему было 82 года.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя актера Роберта Аттермана. "Мы в Агентстве художников Абрамса огорчены, узнав о смерти Рона. Он был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре. Наши мысли с его женой Джессикой и его семьей", - рассказал агент Либмана.

По данным таблоида Daily Mail, причиной кончины Рона Либмана стали осложнения после пневмонии.

Родился Либман в 1937 году. Дебютировал на экране в 1970 году в картине "Где папа?". Затем актер снимался в таких картинах, как "Бойня номер пять", "Страна садов", "Каз", "Она написала убийство" и других. Успехи в карьере актера были отмечены премиями "Эмми" и "Тони".

В ситкоме "Друзья" Рон Либман исполнил роль доктора Леонарда Грина, отца одной из главных героинь Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон).

В США на 81 году жизни умер актер армянского происхождения Сид Хэйг, звезда успешных картин Квентина Тарантино "Джеки Браун" и "Убить Билла-2".

В Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар. Он умер 19 сентября в одной из парижских больниц, где находился в последнее время.

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