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Как на Х-фактор 10 прошел гранд-финал: видео выступлений и главные события

Победительницей юбилейного сезона стала Элина Иващенко

воскресенье, 29 декабря 2019, 07:32
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28 декабря зрители телеканала СТБ увидели долгожданный суперфинал шоу "Х-фактор-10", и самое главное - страна узнала имя победителя юбилейного сезона. В вокальной битве выиграла Элина Иващенко из команды Игоря Кондратюка.

Последний прямой эфир превратится в настоящий гала-концерт, на сцене которого выступили не только суперфиналисты Элина Иващенко и Георгий Колдун, но и такие украинские звезды, как Alekseev, alyona alyona, "Антитела", Pianoбой, Джамала, MONATIK и Верка Сердючка. А открыла гранд-финал Тина Кароль, исполнив попурри из своих песен.

Суперфиналисты исполнили по две песни. Георгий Колдун выходил на сцену с хитом Bon Jovi - It’s my life, который уже исполнял во время прямых эфиров и песней Ирины Билык "Снег".

Элина Иващенко в гранд-финале спела зажигательный хит Single Ladies и лирическую украиноязычную песню Квитки Цисык "Де ти тепер" (Місто спить).

На гала-концерте свои эффектные номера также показали участники, которым не удалось попасть в финал: Анна Иваница, Артем Забелин, группа Romax, Антон Вельбой и Маша Стопник.

аlyona аlyona – "Казка".

Джамала - "Крила"

  • Оля Полякова во время первого прямого эфира шоу "Х-фактор-10" заявила, что готова продюсировать няню своих детей. И сдержала свое обещание. Людмила Базелюк записала уже 4 песни и одну из них представила в суперфинале вокального проекта.
  • Элина Иващенко в финале вокального шоу "Х-фактор-10" представила авторскую песню, с которой собирается выступить на Национальном отборе на Евровидение-2020.

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