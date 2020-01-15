Довольная Меган Маркл появилась на публике после шумихи в королевстве - нет, не за стойкой МакДональдз

Пока королевская семья обсуждала за закрытыми дверями Букингемского дворца решение принца Гарри и его супруги сложить свои монаршие полномочия, сама Меган Маркл находилась в Канаде и не участвовала в переговорах. В это время, как стало известно позже, герцогиня Сассекская в Ванкувере уделяла внимание вопросам благотворительности.

В сети появилось фото Маган в местном женском центре Downtown Eastside, который оказывает помощь нуждающимся женщинам и детям. Журналисты тут же нарекли его "первым фото Меган Маркл после выхода из королевской семьи". К счастью, снимок оказался сделанным не за стойкой ресторанов "МакДональдз" или "Бургер Кинг", о чем до сих пор шутят в соцсетях. Ведь на какие деньги намерены теперь жить супруги - до сих пор непонятно.

Фото: twitter.com

О визите Меган Маркл в женский центр сообщила одна из его сотрудниц. Совместное фото герцогини с его сотрудниками появилось в Twitter: "Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила нас, чтобы обсудить вопросы, касающиеся женщин в обществе", - указала автор поста.

Пользователи соцсети обратили внимание, как просто одета супруга принца Гарри, и какой счастливой она кажется на фото. Из дальнейших комментариев под снимком стало известно, что встреча Меган Маркл с женщинами была оживленной и теплой. Герцогиня живо интересовалась нуждами женщин и текущими проблемами в Ванкувере.

Что же касается шуток в соцсетях, на этой неделе сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" предложил принцу Гарри и Меган Маркл работу в их команде. Таким образом там вызвалась помочь герцогу и герцогине стать финансово независимыми. На эту же тему появилось множество мемов.

Читайте также на the Lime, почему близкие Меган Маркл осудили ее решение начать независимую жизнь. Отец и сводная сестра не поддержали выбор герцога и герцогини Сассекских.

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