СМИ назвали крестную сына Меган Маркл - ранее женщина сыграла важную роль в жизни принца Гарри

Британские СМИ узнали имена крестных родителей сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет в июле прошлого года. Новость о рождении Арчи облетела тогда едва ли не весь мир, но королевская семья не спешила пускать прессу за кулисы личной жизни и раскрывать все подробности. Все это время секретом были даже имена крестных родителей ребенка.

Теперь же, как пишет The Sunday Times, в Букингемском дворце передумали скрывать эту информацию, и поведали миру, что маленького Арчи крестила 54-летняя няня королевской семьи Тигги Петтифер, сыгравшая очень важную роль в жизни принца Гарри после смерти его знаменитой матери - принцессы Дианы.

Тигги Петтифер, принцы Уильям, Гарри и их отец ЧарльзФото: thetimes.co.uk

Как пишет источник, Петтифер буквально заменила в процессе воспитания мать для обоих принцев Гарри и Уильяма. Сам же Гарри ее неоднократно называл ее своей второй мамой. В сети нашли архивные фото, на которых женщина запечатлена с еще юными герцогами.

В 1999 году Петтифер вышла замуж и больше не работала в королевской семье, так как воспитывала уже своих сыновей. Кстати, их крестными тоже стали принцы - крестным отцом мальчика по имени Фред стал принц Гарри, а Тома крестил принц Уильям.

Тигги Петтифер и принц ГарриФото: thetimes.co.uk

Что же касается крестного маленького Арчи, им стал 53-летний офицер гвардии Марк Дайер и друг принца Гарри Чарли ван Страубензи.

Не знаете, как после лишения королевских титулов называть принца Гарри и Меган Маркл? Начнет ли Гарри пользоваться своей фамилией, и если да, то какой? Здесь мы отвечаем на популярные вопросы о последствиях нашумевшего "Мегзита".

Тем временем принц Гарри и принц Уильям ответили на слухи о причине раскола в королевской семье. СМИ писали, что Уильям издевался над младшим братом и его женой Меган Маркл.

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