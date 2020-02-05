Проект KRUTь презентовал предпоследнюю песню для Нацотбора на Евровидение-2020

Авторский проект певицы и бандуристки Марины Круть (KRUTь) презентовал трек "99", с которым поборется за право представлять нашу страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды). Эта песня стала предпоследней для Нацотбора - полную версию своей конкурсной композиции еще должна представить Катя Чили.

Премьера песни "99" состоялась 5 февраля на YouTube-канале KRUTь. Вместе с треком было представлено и анимированное видео, автором которого стала Мария Оз.

На кадрах ролика показана героиня – прототип певицы, которая преодолевает препятствия на пути к своей мечте, к большой сцене. Сначала мы видим, как героиня пытается сыграть на бандуре, но у нее не выходит, поскольку на ней нет струн. Затем певица отправляется в путь, где встречает много людей, вдохновляющих вещей и животных, которые помогают ей собрать 65 струн, чтобы бандура и голос KRUTь смогли зазвучать на всю Европу.

"Часто на пути встречаются падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте", – говорит Марина Круть.

KRUTь выступит в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится уже в эту субботу, 8 февраля. Порядковый номер певицы - 4.

KRUTь - авторский проект молодой певицы и бандуристки Марины Круть. Девушка начала свой путь в мире музыки еще 15 лет назад, представив слушателю изящный тандем электроники и фолкового инструмента. Самобытности творчеству Марины добавляет ее сильный вокал.

В прошлом году Марина Круть принимала участие в вокальном шоу "Голос країни" и стала его открытием. Бандуристка очаровала сразу троих судей, а в качестве своего наставника выбрала MONATIK’а.

До старта первого полуфинала остается несколько дней, и к этому времени раскрыть свои конкурсные треки решились не все. theLime собрал в одном материале все представленные на сегодняшний день песни участников обоих полуфиналов Нацотбора.

Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

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