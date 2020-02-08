В Украине начинается отбор на Евровидение - вот как готовились к большому шоу за день до старта

Вечером 8 февраля в концертном зале столичного КПИ негде будет яблоку упасть. За последние несколько лет Национальный отбор на Евровидение перестал быть пресным событием на малопопулярном телеканале и вырос до масштабов грандиозного шоу с тремя этапами, за которым без преувеличения следят миллионы зрителей. В том числе и за рубежом, где коллеги-журналисты довольно подробно освещают украинский "Vidbir".

Прошлогодняя история с Maruv имела все шансы здорово подмочить репутацию формата, которому следует отборочный этап. Но так как в итоге были расставлены все точки над "і", а организаторы (в лице НОТУ) усвоили урок и заранее подробно прописали требования к артистам, Нацотбор уверенно взял курс на перезагрузку. В этом году канал СТБ обещает не менее яркое шоу, а что радует еще больше - весьма качественное и куда более зрелое по содержанию. За день до старта первого полуфинала theLime побывал на его главном прогоне и предлагает читателю одним глазком заглянуть за кулисы.

Евровидение, как и большинство мероприятий подобного рода, включая украинский Нацотбор, - это, прежде всего, телевизионные шоу. В прямом эфире зритель по ту сторону экрана никогда не увидит людей, создающих для него впечатляющую картинку. Пока в центре внимания находится артист и визуальные эффекты, часто невидимые даже зрителю в зале, над его номером работают операторы, звукорежиссеры, осветители... что уж говорить о костюмерах, гримерах, хореографах, декораторах и многих других участниках этого процесса, которые остаются за сценой.

Каждый номер из программы первого полуфинала на репетиции прогоняют минимум трижды. Некоторым не хватает и этого - там не рассчитали по свету, здесь - прогадали со звуком. И так один артист за другим, пока режиссер-постановщик не одобрит выступление от и до.

8 февраля на сцене традиционно выступят восемь первых участников Нацотбора. Только трое их них пройдут в финал, который состоится 22 числа, и за эти три билета посоревнуются группы [O], Go-A и CLOUDLESS, певицы Jerry Heil, Katya Chilly и Assol, авторские проекты бандуристки Марины Круть (KRUTь) и певец Гио Дарахвелидзе (GIO).

Как уже упоминалось выше, отбор 2020 года может похвастаться едва ли не самым качественным набором конкурсных номеров, и все это несмотря на отсутствие завидного сценического опыта и узнаваемости у большинства его участников. По словам музыкального продюсера Нацотбора Руслана Квинты, талантливых артистов, подавших заявки на участие, было в разы больше. Поэтому выбирать из года в год становится труднее: "В этом году я еще больше ужесточил для себя эти правила, было множество дискуссий по этому поводу. Если в прошлом году в моей базе было 40 артистов, то в этом году я расширил ее до 75-ти. Из них уже пришлось выбирать лучших и самых интересных".

Информацию о 800 полученных заявок в первый день их приема Квинта называет недостоверной. "Произошел какой-то сбой и нам прилетели все прошлогодние заявки", - смеется режиссер. Всего же его команде поступило около 800 запросов за весь период. Далее началось самое трудное.

"Были такие ситуации, когда нам, например, очень нравилась песня. Ну прям очень. Мы все так ждали исполнителя или исполнительницу, они приходят и та прекрасная песня и ее подача вживую звучат уже совершенно иначе - нет уже тех эмоций, той искры. И таких случаев реально много, - вспоминает он. - Молодые ребята сегодня делают очень интересный продакшн - техника позволяет, индустрия шагает вперед. И материал у них очень хороший, но за неимением какого-то творческого бэкграунда пока людям сложно".

Естественно, без дискуссий в сети не обошлось. Как только на YouTube появились песни участников Нацотбора, зрители тут же стали распределять их на "пройдет" и "не пройдет". Свой выбор каждой из композиций Квинта объясняет исключительно личными чувствами и эмоциями, которым доверяет. В качестве примера мы вспоминаем Александра Порядинского и его конкурсную балладу Savior: "Автор песни услышал каждую ноту этого парня. Ведь бывает, что потенциал у артиста есть, а не каждому автору удается его раскрыть. В этой песне хорошо показана вокальная сила этого парня, ноты интересные, диапазон - она с характером. Песня с органикой. А если есть органика, это всегда работает", - объясняет продюсер.

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В одном из своих интервью музыкальный критик Игорь Панасов отвечал на популярный вопрос зрителей - почему бы не пригласить на Нацотбор кого-то из знаменитостей. Помимо версии журналиста о том, что это мало кому интересно из артистов класса "А", Квинта вспоминает и тот факт, что далеко не у всех селебрити хватит на это смелости:

"Выйти с молодыми на сцену себе может позволить далеко не каждый, понимаете? Если вы помните, в 2017 году в Нацотборе участвовал Сергей Бабкин. Низкий поклон ему и респект, потому что для этого нужно иметь смелость. Некоторые артисты просто бояться потерять свое наработанное амплуа, свое имя - стать на одну ступень с новичками. Ну а некоторым просто не интересно, да".

Абсолютным лидером по просмотрам и лайкам в YouTube в этом году стала певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которая представит в эту субботу трек VEGAN. Для живого выступления автор хита "Охрана_Отмєна" готовит яркий номер с подтанцовкой и тематической визуализацией. На репетиции некоторые ноты даются исполнительнице не сразу, но вскоре Яна уже куда увереннее прогоняет трек повторно.

Песня VEGAN, как объясняет Jerry Heil уже за сценой, не только о ее гастрономических предпочтениях. Мемным треком участница отборочного намерена рушить устоявшиеся стереотипы об Украине: "О нас так много стереотипов, и мне хочется своим выступлением разбить их. Рассказать, какая мы современная нация, какой широкий шаг мы сделали за последнее десятилетие. Она [песня] об открытости, толерантности, о позитивном восприятии перемен в мире".

Ранее 2020-й год назвали годом веганства, но с конкурсной песней Шемаева якобы определилась гораздо раньше. Говорит, так сошлись звезды. Что же касается номера, его команда певицы создавала, следуя исключительно своему видению - на возможные предпочтения судей никто не ориентировался: "Когда ты полностью ориентируешься на других, ты теряешь частичку своей души", - говорит певица.

Из увиденного на генеральном прогоне, а погостить у сцены Нацотбора нам посчастливилось всего пару часов, можем сказать, что некоторые исполнители настроены весьма серьезно. Порой казалось, что они готовы бороться за хрустальный трофей уже здесь и сейчас, так бодро в порыве энтузиазма летали по сцене микрофонные стойки.

Кое-кто готовит для зрителей настоящее шоу, кто-то намерен покорять публику исключительно вокалом и музыкой. Здесь уже каждый зритель и голосующий определится самостоятельно. Важно лишь не забывать, что представитель страны на Евровидении - не спринтер. Достойное представление страны на международной арене - как раз и есть большая победа.

Напомним, прямые трансляции Национального отбора на Евровидение-2020 проведут телеканалы СТБ и UA:Перший. Старт первого полуфинала запланирован уже на 19:00 по Киеву. Следите за ходом событий на страницах theLime.

А тем временем, если конкурсная песня Jerry Heil кажется вам странной, смотрите 7 выступлений чудаков на украинских отборах на Евровидение, которые могли бы войти в историю.

Если еще не разобрались с артистами и их конкурсными песнями, вам сюда. Здесь мы слушаем и обсуждаем все представленные на сегодня треки для Нацотбора-2020.

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