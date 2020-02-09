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Нацотбор на Евровидение-2020: три лучших номера первого полуфинала

Выступления этих конкурсантов запомнились редакции theLime больше всего

воскресенье, 9 февраля 2020, 09:20
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8 февраля в Украине прошел первый этап отбора на Евровидение-2020, и в финал прошли три участника, чьи выступления впечатлили телезрителей больше всего: Jerry Heil, Go-A и Марина Круть. Предсказать результаты зрительского голосования было сложно, но theLime выбрал своих фаворитов, песни которых отличились оригинальностью, качественным исполнением и содержанием.

KatyaChilli– "Піч"

Эксцентричная Катя Чили привела на сцену Нацотбора перуанского шамана, который разжег костер и провел "ритуал помощи лесу и зверям". Ее мантра идет вразрез с танцевальными традициями Евровидения, но поклонникам психоделического этно определенно не стоит упускать ее из виду.

Марина Круть – "99"

Девушка с бандурой и чистым мечтательным вокалом представила одну из самых красивых песен Национального отбора на Евровидение-2020, получив максимальный балл от судей и зрителей. "Это тот самый случай, когда коммерция и этническая идентификация соединились", - сказала о ее выступлении судья Тина Кароль, и мы с ней совершенно согласны.

Go-A – "Соловей"

Этно-электроника в Украине качает публику не первый год, и теперь у ONUKA, YUKO и KHAYAT появился достойный конкурент. После выступления команды зрители Нацотбора вовсю напевали прилипчивый мотив, подражая сильному голосу вокалистки, и мы еще раз увидим их на сцене в финале 22 февраля.

GIO– FeelingSoLost

Исполнитель из Грузии получил всего 2 бала от судей и 4 от зрителей, но его лирическая баллада заставила зал трепетать и размахивать фонариками. Хотя конкурсную песню GIO назвали слишком стандартной для Евровидения, мы увидели в ней лишь сильный вокал и полное соответствие требованиям жанра – акустического поп-фолка.

  • Единственной из 16-ти участников отборочного этапа свою конкурсную песню не представила певица Katya Chilly. Тем не менее в сети появлялся ее весьма неоднозначный фрагмент, который изрядно удивил зрителей.
  • Тем временем организаторы Евровидения-2020 провели первую жеребьевку и распределили страны-участницы по двум полуфиналам конкурса, которые пройдут в Роттердаме (Нидерланды) 12 и 14 мая.

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