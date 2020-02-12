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Живет на две страны: раскрыты новые подробности о главном герое шоу Холостяк-10

Юбилейный сезон романтического реалити стартует уже 6 марта

среда, 12 февраля 2020, 09:57
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Телеканал СТБ раскрыл новые подробности о главном герое романтического реалити "Холостяк-10". В юбилейном сезоне им стал профессиональный пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

Максу 34 года и сейчас он живет на две страны - Украина и Америка. Михайлюк получил образование в лучшей летной школе США, а в 2016 году открыл в Майами свою школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты.

"Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них, – рассказывает Холостяк. – Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня".

Сегодня за плечами Макса более 4000 летных часов. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами Boeing 737, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах.

Премьера 10 сезона шоу "Холостяк" состоится на телеканале СТБ уже 6 марта. Организаторы обещают в новом сезоне много романтики, любви и ярких свиданий.

  • Ведущий романтического реалити "Холостяк" канала СТБ Григорий Решетник поделился своими впечатлениями от нового героя - профессионального пилота и владельца летной школы в Майами.
  • Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Даше Квитковой. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.

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