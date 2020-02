В мире прошли первые концерты с голограммой Уитни Хьюстон - мнения поклонников разошлись

В мире прошли первые концерты покойной певицы Уитни Хьюстон, которая вернулась к фанам в виде голограммы. Диджитал-версия исполнительницы выступает на сцене с группой и подтанцовкой, исполняя лучшие хиты вроде песен I Will Always Love You, Higher Love, I Want To Dance With Somebody и других.

Мировой тур голограммы Уитни стартовал с масштабным шоу в британском Шеффилде, что правда, оправдал надежды далеко не всех поклонников певицы. В сети уже появились первые фото и видео концерта.

Фото: Getty Images

Примечательно, что это не первое появление голограммы Уитни Хьюстон на публике. Впервые диджитал-версию певицы вывели на сцену в 2016 году для дуэта с Кристиной Агилерой в шоу "Голос", но ввиду того, что копия артистки оказалась далеко не идеальной, идею тура с голограммой пришлось отложить.

В последующие годы авторы голограммы продолжали изучать архивные фото и видео выступлений артистки, чтобы скорректировать ее движения, мимику и прочие детали. Старт всемирного тура перенесли на начало 2020 года - голограмма проедет по городам мира, выступит, в том числе, и в столице Украины.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Самая идея тура с голограммой пришлась поклонникам Хьюстон по душе. Что правда, после первого концерта зрители во мнениях разошлись - голограмме певицы снова поверили далеко не все, пишет Metro.

Если одни остались в восторге от шоу, то другие отозвались о мероприятии с критикой. По словам зрителей, во время шоу движения и мимика голограммы часто не соответствовала песне, а местами и вовсе не была похожа на звезду.

Напомним, в 2012 году помощница Уитни Хьюстон нашла 48-летнюю певицу в ванной гостиничного номера без сознания. Артистке провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти ее не удалось. И вот почему трагическая смерть певицы до сих пор вызывает сомнения.

Ранее в сети появилась неизвестная песня Уитни Хьюстон. Трек обнародовали спустя семь лет после ее смерти.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.