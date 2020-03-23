Джорджо Армани выкупил полосы 60 итальянских газет и обратился к медикам

Итальянский дизайнер Джорджо Армани выкупил полосы в 60-ти местных газетах и опубликовал открытое письмо медработникам. 85-летний кутюрье поблагодарил врачей за их тяжелый труд в столь рискованных условиях эпидемии коронавируса.

В числе изданий, опубликовавших обращение Армани, оказались крупные ежедневники La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, а также спортивные и региональные газеты, пишет WWD. Источник также приводит текст открытого письма.

Фото: Getty Images

"Так трогательно видеть, как глубоко вы преданы своей работе, несмотря на трудности, и какие усилия прикладываете - теперь о них знает весь мир. Думаю, мои чувства еще связаны с моим собственным желанием стать врачом, когда я был юным и искал свой путь. Вся компания Giorgio Armani поддерживает вас, от носильщика до медсестры, от семейного врача до всех специалистов в этой сфере. Я лично хочу выразить вам поддержку", - указал в тексте письма Армани.

Как стало известно ранее, на борьбу с эпидемией коронавируса компания Армани пожертвовали более 1 млн евро, которые были перечислены итальянским больницам.

По состоянию на 23 марта эпидемиологическая ситуация в Италии по‑прежнему остается неблагоприятной - число жертв вируса Covid-19 превысило уже 5 тысяч человек, всего заболевших - около 60 тысяч.

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