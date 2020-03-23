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В Испании полицейские ездят по улицам с концертами - так они поддерживают людей на карантине: видео

На улицах острова Мальорка патрульные пели несколько часов

понедельник, 23 марта 2020, 17:14
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Испания, как и большинство стран мира, уже больше недели соблюдает режим карантина из-за эпидемии коронавируса. 14 марта местные власти ограничили возможность жителей выходить на улицу и свободно передвигаться без крайней необходимости.

Местные полицейские круглосуточно патрулируют улицы и всячески поддерживают сограждан в изоляции. К примеру, дают короткие живые концерты просто под окнами жилых домов. Соответствующее видео появилось в Твиттер.

Согласно информации в соцсети, патрульные на острове Мальорка пели на улицах спальных районов несколько часов. Под окнами одного из домов они исполнили детскую песенку En Joan Petit Quan Balla, которую охотно подхватили и зрители на балконах.

Видео собрало в соцсети более 18 тыс. лайков и тысячи репостов. Полицейских-музыкантов поблагодарили за заботу и назвали примерными патрульными в дни карантина.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: коронавирус

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