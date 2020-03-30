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Ждете новых серий "Рика и Морти"? Посмотрите пока аниме-короткометражку о Рике-самурае

Мультфильм стал отсылкой к популярной манге Lone Wolf & Cub

понедельник, 30 марта 2020, 14:08
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4 сезон мультсериала "Рик и Морти" стал самым ожидаемым за годы существования проекта, ведь пятую серию фаны посмотрели еще 15 декабря, после чего шоу ушло на перерыв. Новые эпизоды ожидаются в этом году, но авторы пока не назвали даже месяц. По некоторой информации, сериал вернется на экраны уже в мае.

А тем временем на YouTube-канале Adult Swim появился короткометражный мультфильм в стиле аниме "Самурай и Сегун". В нем Рик-самурай сражается с отрядом ниндзя-Риков.

Насколько известно, короткометражка является отсылкой к популярной манге Lone Wolf & Cub ("Одинокий волк и его ребенок"). Менее чем за сутки ролик собрал более миллиона просмотров.

  • Ранее Создатели "Рика и Морти" показали тизер нового мультфильма, и это такой же научно-фантастический трэш.
  • Читайте также на theLime, как авторы сериала "Игра престолов" появились в новой серии "Мира Дикого Запада". Кажется, там был и любимчик Дейенерис Таргариен - дракон Дрогон.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: сериалы

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