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В Одессе показали военную драму об аннексии Крыма: зрители аплодировали стоя

Выход на широкие экраны фильма состоится 27 февраля 2020 года

среда, 17 июля 2019, 13:13
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16 июля в рамках 10-го Одесского международного фестиваля состоялась мировая премьера фильма "U311 Черкассы" о сопротивлении украинских моряков во время оккупации Крыма в 2014 году.

На премьере драмы присутствовали украинские матросы и авторы киноленты, пишет местное издание 048.ua. После завершения показа зрители в течение 10 минут аплодировали стоя съемочной группе и украинским военным морякам.

"Есть и правда, есть и режиссерский взгляд. Очень понравился фильм, более эмоциональная для меня - вторая часть. Было что вспомнить. Даже игра некоторых актеров - похожа на те воспоминания, которые были у меня. Хорошо сыграли", - поделился впечатлениями один из матросов.

Фильм "U311 Черкассы" рассказывает историю экипажа одноименного тральщика весной 2014 года. Консультантом фильма стал реальный командир "Черкасс" Юрий Федаш. Режиссером ленты выступил Тимур Ященко.

Морской тральщик "Черкассы" – единственный из 13 украинских кораблей, чья команда даже под прицелом смерти не спустила государственный флаг.

Съемки фильма проходили в Очакове, Одессе, и небольшом селе Черниговской области. Саундтрек к фильму создали украинские музыканты Катя Чили и Антон Байбаков.

Всеукраинская премьера и выход на широкие экраны военной драмы "U311 "Черкассы" состоятся 27 февраля 2020 года.

  • 14 июля в рамках 10-го Одесского международного кинофестиваля в секции "Сериалы" канал "Украина" представил криминальную драму "Маркус", которая привлекает внимание к трагической проблеме пропажи детей.
  • Читайте также на The Lime интервью с американской актрисой Роуз Макгоуэн, звездой сериала "Зачарованные", которая также в этом году гостит на кинофестивале в Одессе.

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