Запреты, цензура и бойкоты: с какими проблемами Netflix сталкивается в разных странах

Netflix подвергается все более пристальному вниманию и критике из-за влияния его фильмов и сериалов на детей и общество в целом. Издание The Hollywood Reporter рассказало, с какими проблемами стриминговый сервис сталкивается в разных странах.

Через два года после выхода первого сезона популярной подростковой драмы “13 причин почему” Netflix убрал из нее трехминутную сцену самоубийства главной героини.

“По рекомендациям медицинских экспертов мы с создателем сериала Брайаном Йорки и продюсерами удалили сцену самоубийства из первого сезона”, - говорится в заявлении компании.

Это не единственная капитуляция стримингового сервиса перед требованиями регулирующих органов. Так, Netflix взял на себя обязательство урезать сцены курения в своих шоу. Отчасти это стало ответом на возмущение по поводу курения, замеченного в сериале “Очень странные дела”.

Из-за глобального расширения и необходимости подстраиваться под местные правила Netflix то и дело оказывается втянут в различные региональные споры.

Этим летом в Иордании прозвучали призывы запретить “Джинн” - первый сериал Netflix на арабском языке. Причиной стали две сцены, в которых актриса Сальма Малхас целует двух разных парней. В мусульманской стране некоторым такое поведение показалось недопустимым.

В Бразилии левые политики призвали к бойкоту Netflix из-за криминального сериала Хосе Падилья «Механизм». В нем изображена слегка видоизмененная версии политического скандала с откатами, который разделил страну.

Отмеченная наградами израильская драма «Фауда» подверглась нападкам как пропалестинских групп (за сочувственное изображение израильских войск), так и произраильских активистов (за сочувствие к палестинским террористам).

Netflix - американская компания, но и сами Соединенные Штаты не отстают от зарубежных цензоров. Так, итальянский сериал “Детка”, рассказывающий о школьницах, которые занимаются проституцией, попал под “обстрел” Национального центра по вопросам сексуальной эксплуатации. Организация утверждала, что шоу “гламурно изображает сексуальное насилие”.

Темы, которые считаются спорными или скандальными, широко варьируются от страны к стране. То же самое касается и местного регулирования, с которым стриминговому сервису приходится считаться. В Сингапуре, например, запрещено показывать употребление наркотиков “гламурным и поощряющим”, а Новая Зеландия, в которой уровень самоубийств среди подростков остается поразительно высоким, специально для сериала “13 причин почему” ввела новую категорию цензуры. Теперь рейтинг RP18 запрещает всем лицам младше 18 лет смотреть шоу без присмотра взрослых.

Поскольку компания действительно становится крупным международным игроком, ей предстоит подстроиться под культурные и нормативные особенности каждой страны. Это представляет для Netflix особую проблему, поскольку он старается собирать на своей платформе полный спектр шоу для детей и взрослых, предоставляя их подписчикам по всему миру одновременно. Вероятно, эту политику придется изменить ради глобального роста.

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