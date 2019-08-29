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Город с нуля: как строили и разрушали столицу Вестероса для съемок "Игры престолов"

Художник-постановщик "Игры престолов" поделилась секретами съемок

четверг, 29 августа 2019, 19:26
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Художник-постановщик "Игры престолов" Дебора Райли присоединилась к съемочной группе сериала в четвертом сезоне и с тех пор получила за свою работу четыре премии "Эмми". В ожидании пятой Дебора поделилась с изданием Indie Wire впечатляющими подробностями строительства и разрушения Королевской Гавани - столицы Вестероса, дотла сожженной драконом Дейенерис Таргариен.

Вплоть до 8 сезона "Игры престолов" сцены в Королевской Гавани снимали в хорватском городе Дубровник. Очевидно, что сжечь его никто бы не позволил, потому команде сериала пришлось перебраться в Северную Ирландию, построить город с нуля, а затем красиво и выразительно его разрушить.

“Каждый шаг разрушения Королевской Гавани был тщательно спланирован, - говорит Райли. - Первым делом нужно было определить, какие части города требовались в сценарии, и как художественный отдел мог лучше всего их воссоздать. Нам были нужны городские ворота, которые впоследствии были взорваны, главная улица, которая прошла через различные стадии разрушения, городская площадь, которая также должна была быть сожжена, вход в Красную крепость, две другие улицы города, а также различные интерьеры".

В общей сложности Райли занималась исследованием, проектированием, сборкой и съемкой искусственного города в течение 12 месяцев. Сначала она сфотографировала все характерные здания Дубровника и выбрала среди них те, которые ее команда должна была скопировать.

"Мы спроектировали съемочную площадку за четыре месяца, проверили нашу работу в виртуальной реальности, построили локацию за пять месяцев и работали на съемочной площадке в течение следующих нескольких месяцев, вплоть до последнего дня съемок", - вспоминает постановщица.

Проектирование площадки в виртуальной реальности здорово помогло Райли: это позволило продюсерам Игры престолов лучше понять, что строится, поскольку "они могли осмотреть ее еще до того, как были потрачены какие-либо деньги, а молоток забил первый гвоздь". Затем, когда проект был одобрен, виртуальная сборка была передана художественному отделу.

Команда Райли построила девять интерьеров и 33 отдельных здания высотой от 9 до 11 метров, включая кровельные конструкции. В работе были задействованы 200 человек.

"Конструкции имели массивный стальной каркас, облицованный фанерой с гипсовой или пенопластовой отделкой, - сказала Райли. - Каждый "каменный" блок был индивидуально расписан, и ради реалистичности мы постоянно сверялись с изображениями Дубровника. Когда дело дошло до уничтожения съемочной площадки, мы следовали тому же принципу, и ссылались на фотографии Лондона после бомбардировки. Ужасные картины разрушения мы воссоздали так скрупулезно, как только могли. С помощью аэрофотоснимков, сделанных на съемочной площадке, город был расширен визуальными эффектами, и так появился общий вид на Королевскую гавань".

Чтобы сократить время и сэкономить деньги продюсеров, команда постановщиков пошла на хитрость: сначала был построен разрушенный комплекс зданий, который аккуратно реконструировали на время съемок более ранних сцен 8 сезона.

"С нашей нехваткой времени это было абсолютно гениальное решение. Наша самая большая реконструкция заняла 12 дней и была спланирована с военной точностью", - говорит Райли.

По словам постановщицы, строительство и разрушение Королевской Гавани стало идеальным завершением работы художественного отдела "Игры престолов".

"Несмотря на то, что я с любовью вспоминаю другие съемки, ничто не испытывало нас так хорошо, как строительство и разрушение Гавани. Мы действительно сделали для этого все, что могли, - признается она. - В последний рабочий день я похоронила свои ботинки на съемочной площадке, попрощавшись с ней и с сериалом. Мне нравится думать, что часть меня все еще остается там".

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