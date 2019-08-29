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В Украине снимают первый фэнтези-сериал: под Житомиром для него построили целых два города

Премьера сериала запланирована на 2020 год

четверг, 29 августа 2019, 15:00
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В Житомирской области снимают исторический сериал "Славяне", основанный на славянской мифологии. Над проектом работают украинская и словацкая режиссерские группы во главе с международным шоуранером режиссером Петером Бебьяком.

События сериала происходят в двух славянских поселениях с вымышленными названиями - Фурнау и Большой стол. По сценарию, действие происходит на Прикарпатье, но привезти туда декорации оказалось проблематично, поэтому локациями стали околицы сел Тригорье и Дениши на Житомирщине. Там построили для съемок городища, пишет theБабель.

Декорации славянского городища Фурнау

Декорации славянского городища Большой стол

"Славяне" - нетипичный сериал для Украины, основной язык продакшена - английский, на нем ведется вся документация. Однако украинский зритель будет смотреть сериал на родном языке. Продолжительность сериала - 12 серий.

По сюжету юная травница Драга хочет спасти брата, который превратился в оленя. Однажды олень приводит ее к раненому незнакомцу, который ничего не помнит. Благодаря своим способностям Драга спасает чужака. Вместе они пытаются выяснить, кто он, но чем больше узнают, тем больше угроз нависает над всеми жителями славянского городища Большой стол.

Роль Драги досталась 17-летней актрисе Полине Носыхиной. Друга травницы Бело сыграл Макар Тихомиров.

Полина Носыхина в роли Драги и Макар Тихомиров в роли Бело

В картине также снимались Юрай Лой, Томаш Машталир, Анна Адамович, Алексей Тритенко, Душан Цинкота, Александр Мавриц, Олег Мосийчук, Яна Квантикова, Татьяна Михина, Александр Рудинский, Зузана Фиалова, Ольга Ясинская, Руслан Сеничкин и другие.

Премьера сериала запланирована на 2020 год.

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