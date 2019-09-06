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Загадочный пост Джоан Роулинг озадачил фанатов: стоит ли ждать новый фильм о Гарри Поттере

Создательница "Гарри Поттера" дразнит поклонников в Твиттере

пятница, 6 сентября 2019, 11:50
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Джоан Роулинг демонстрирует мастерство интриги не только на страницах своих детективных романов, но и в социальных сетях. Новый пост писательницы в Twitter заставил фанатов предположить, что пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" может получить киноадаптацию.

"Иногда тьма приходит из неожиданных мест #HarryPotter #CursedChild", - написала Роулинг в Твиттере. Пост она дополнила изображением Черной метки - символа последователей Волдеморта, который наносится на их кожу и используется как способ коммуникации и запугивания.

Поклонники Роулинг незамедлительно бросились рассуждать, что все это может значить. Самым волнующим и желанным предположением стало то, что Warner Bros. могли получить права на постановку пьесы, либо планировать ее адаптацию в виде фильма.

Представители "Проклятого дитя" на Бродвее в комментарии Entertainment Weekly говорят, что эти спекуляции далеки от истины.

"Можем подтвердить, что эти слухи абсолютно не правдивы, - говорится в сообщении. - Warner Bros. всегда был ценным партнером "Проклятого дитя" с момента его создания, но их роль не изменилась".

Pottermore, официальный фан-сайт Гарри Поттера, известный как "цифровое сердце волшебного мира", также быстро развеял слухи о фильмах.

"Проклятое дитя ждет нечто захватывающее, но это не фильм", - говорится на странице Pottermore в Twitter. Тем временем фанаты все еще ждут ответов на вопросы о том, какой волшебный сюрприз может их ожидать.

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