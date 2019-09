Загадочный пост Джоан Роулинг озадачил фанатов: стоит ли ждать новый фильм о Гарри Поттере

Джоан Роулинг демонстрирует мастерство интриги не только на страницах своих детективных романов, но и в социальных сетях. Новый пост писательницы в Twitter заставил фанатов предположить, что пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" может получить киноадаптацию.

"Иногда тьма приходит из неожиданных мест #HarryPotter #CursedChild", - написала Роулинг в Твиттере. Пост она дополнила изображением Черной метки - символа последователей Волдеморта, который наносится на их кожу и используется как способ коммуникации и запугивания.

Sometimes, darkness comes from unexpected places #HarryPotter #CursedChild pic.twitter.com/TQb68Wtqiz