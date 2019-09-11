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Дженнифер Лопес, Эдди Мерфи и Том Хэнкс: в сети обсуждают возможных претендентов на Оскар-2020

Кинофестиваль в Торонто добавил несколько участников в оскаровскую гонку 2020 года

среда, 11 сентября 2019, 18:15
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Кинофестиваль в Торонто (TIFF) гудит от разговоров об "Оскаре". Многие из потенциальных фильмов-номинантов уже были показаны на Каннском и Венецианском кинофестивалях, но теперь к гонке добавилось еще несколько громких премьер. Издание Variety составило их список, а мы собрали все свежие трейлеры.

"Стриптизерши"

Дженнифер Лопес была частой гостьей на церемониях награждения премии "Оскар", но в 2020 году она могла бы получить свою первую номинацию. Актриса и певица получила хорошие отзывы за свою роль Рамоны - стриптизерши, которая придумывает хитрый способ выудить деньги у богачей с Уолл-стрит. К слову, сценаристка и режиссер фильма Лорен Скафария также может претендовать на награду, особенно после того, как ее работу сравнили с Мартином Скорсезе.

"Просто помиловать"

В социальной драме Дестина Креттона звезда фильмов "Крид" и "Черная пантера" Майкл Б. Джордан сыграл адвоката Брайана Стивенсона, который сражается за равные права для всех слоев населения. Сильная роль могла бы принести ему первую номинацию на "Оскар". Такие же прогнозы делают и для его коллег по фильму - Джейми Фокса и Роба Моргана. Актеры сыграли заключенных, приговоренных к смертной казни за преступления, которых не совершали.

"Меня зовут Долемайт"

Мало того, что биографический фильм Netflix о комике 1970-х годов Руди Рэе Муре ознаменовал возвращение Эдди Мерфи на большой экран, он может принести ему вторую номинацию на "Оскар" через 13 лет после успеха мюзикла "Девушки мечты". Уэсли Снайпс также может попасть в список номинантов за роль актера и режиссера Дюрвиля Мартина.

"Прекрасный день по соседству"

Неудивительно, что блестящее исполнение Томом Хэнксом роли легендарного детского телеведущего Фреда Роджерса может принести ему шестую номинацию на "Оскар". У него уже есть две статуэтки, но в последний раз он был номинирован 19 лет назад за приключенческую драму "Изгой".

"Кролик Джоджо"

Комедия Тайки Вайтити о Гитлере и нацистской Германии может показаться рискованной для наших политкорректных времен, но зрители на мировой премьере приняли фильм очень тепло. Трудно сказать, перерастет ли признание публики в награду Американской киноакадемии. В конце-концов, многие достойные фильмы, режиссеры и актеры за долгую карьеру так ни разу и не получали "Оскар" (у Квентина Тарантино его тоже нет).

"Дурное воспитание"

Любимый ведущий "Оскара" Хью Джекман не появлялся на TIFF, но привлек много внимания к своей роли в криминальной драме "Дурное воспитание". Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в школе сценариста и сопродюсера Майка Маковски, когда он там учился. Джекман сыграл двуличного и харизматичного директора школы, пойманного на хищениях.

"Щегол"

Адаптация Джоном Краули бестселлера Донны Тартт была одним из самых ожидаемых фильмов на фестивале. Хотя интерес был высоким, энтузиазм, казалось, сошел на нет с течением времени. Остается лишь гадать, получит ли драма с Николь Кидман, Сарой Полсон и Финном Вулфардом хотя бы одну номинацию на "Оскар".

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Оскар 2020

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