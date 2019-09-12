Вупи Голдберг и Александр Скарсгорд сыграют врагов в новой экранизации Стивена Кинга

Звезда сериалов "Большая маленькая ложь" и "Настоящая кровь" Александр Скарсгорд исполнит роль главного злодея в предстоящей экранизации романа Стивена Кинга "Противостояние".

Согласно сюжету книги, в новом мини-сериале нас ждет постапокалиптический мир, в котором большая часть населения уничтожена мутировавшим вирусом гриппа. Выжившие вовлекаются в ожесточенную битву добра и зла, а судьба человечества ложится на хрупкие плечи 108-летней Матушки Абигейл и группы ее приспешников.

Издание Gizmodo сообщает, что Скарсгорд перевоплотиться в Рэндалла Флэгга - "темного человека", который обладает способностью насылать людям видения и делать их приспешниками своей фашистской диктатуры. Также он может подчинять своей воле животных, левитировать, убивать силой мысли и даже испускать лучи огня.

Противостоять ему будет Вупи Голдберг в роли телепатки Матушки Абигейл. Персонаж Голдберг является духовным лидером выживших людей, которые видят ее во сне и соглашаются противостоять режиму Флэгга.

Среди других актеров, задействованных в шоу - Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Йован Адепо, Оуэн Тиг и Дэниэл Санжата.

Известно, что сериал "Противостояние" будет состоять из 10 эпизодов, а съемки его продлятся с 16 сентября 2019 года до 11 марта 2020-го. Сценаристом и режиссером стал Джош Бун ("Новые мутанты"), а продюсером выступил Оуэн Кинг - младший сын Стивена Кинга.

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