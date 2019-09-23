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Поклонников "Игры престолов" возмутил самый масштабный спойлер финала на Эмми-2019

Авторы программы решили показать самые эффектные сцены сериала

понедельник, 23 сентября 2019, 14:04
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Поклонники сериала "Игра престолов", которые пока не нашли времени для просмотра заключительного сезона и всячески избегали спойлеров, обвинили церемонию вручения премий "Эмми-2019" в самом масштабном спойлере его финала. Далее он также будет описан, поэтому не читайте, если вы не смотрели 8 сезон.

Все дело в том, что в ходе церемонии на экране мелькнула одна из ключевых сцен сериала HBO, в ней Арья Старк убивает Короля Ночи. Такой поворот оказался весьма болезненным для фанатов.

О своем разочаровании поклонники саги тут же написали в Twitter. По их мнению, решение показать в эфире самые важные сцены сериала - "дикая неосмотрительность".

"Кто-то где-то медленно смотрел "Игру престолов". И этот кто-то только что получил самый большой спойлер в своей жизни, благодаря Эмми", - пожаловалась пользовательница соцсети.

"Вау, Эмми, это был слишком большой спойлер "Игры престолов". И не важно, что прошли месяцы. С этим вы перегнули", - также добавили по этой теме.

Напомним, церемония вручения премий "Эмми" состоялась в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе. Ее триумфаторами стали два проекта HBO - "Игра престолов" (12 статуэток) и мини-сериал "Чернобыль" (10 статуэток). Полный список победителей в главных номинациях читайте здесь.

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