Поклонников "Игры престолов" возмутил самый масштабный спойлер финала на Эмми-2019

Поклонники сериала "Игра престолов", которые пока не нашли времени для просмотра заключительного сезона и всячески избегали спойлеров, обвинили церемонию вручения премий "Эмми-2019" в самом масштабном спойлере его финала. Далее он также будет описан, поэтому не читайте, если вы не смотрели 8 сезон.

Все дело в том, что в ходе церемонии на экране мелькнула одна из ключевых сцен сериала HBO, в ней Арья Старк убивает Короля Ночи. Такой поворот оказался весьма болезненным для фанатов.

О своем разочаровании поклонники саги тут же написали в Twitter. По их мнению, решение показать в эфире самые важные сцены сериала - "дикая неосмотрительность".

"Кто-то где-то медленно смотрел "Игру престолов". И этот кто-то только что получил самый большой спойлер в своей жизни, благодаря Эмми", - пожаловалась пользовательница соцсети.

"Вау, Эмми, это был слишком большой спойлер "Игры престолов". И не важно, что прошли месяцы. С этим вы перегнули", - также добавили по этой теме.

Напомним, церемония вручения премий "Эмми" состоялась в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе. Ее триумфаторами стали два проекта HBO - "Игра престолов" (12 статуэток) и мини-сериал "Чернобыль" (10 статуэток). Полный список победителей в главных номинациях читайте здесь.

Смотрите также на The Lime лучшие наряды звезд на церемонии вручения премии "Эмми-2019".

Ранее в ходе церемонии "Эмми-2019" Netflix презентовал новый тизер фильма El Camino, который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие".

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