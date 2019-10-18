В США нашли мужчину с реальной болезнью Джокера: вот как он живет с приступами смеха

Главный персонаж фильма "Джокер" Тодда Филлипса многим отличается от предыдущих антагонистов DC. В частности, болезнью, которая заставляет Артура Флека смеяться даже в самых неподходящих для этого ситуациях. Время от времени неконтролируемый смех приводит к неприятностям, ведь с виду мужчина ничем не отличается от окружающих.

На волне популярности психологической драмы, которая вскоре после премьеры вырвалась в первую десятку рейтинга IMDb, журналисты Ladbible разыскали в США мужчину с аналогичным недугом. Ему и правда не до смеха, вот только иногда он попросту не может прекратить смеяться. Скотту Лоттану 47 лет, он из Вирджиния-Бич. И он не понаслышке знает, что такое рассеянный склероз с псевдобульбарным синдромом, вызывающим приступы смеха.

Как рассказал Лоттан в беседе с изданием, заболевание нередко ставит его в неловкое положение, ведь приступы смеха иногда могут длиться до 10 минут: "У меня были проблемы с тем, что меня не обслуживали в ресторанах. Просили уйти, потому что официантам было неловко".

Порой, как и в кадрах "Джокера", смех Лоттана становился причиной реальных неприятностей: "Очень часто, когда я выпивал в баре с друзьями, в зале оказывался кто-то, кому казалось, что я над ним смеюсь. Такие люди обычно начинают драться".

Хуже всего мужчине пришлось, когда в 2003 году погибли его родные: "Я, моя невеста и моя мама возвращались с вечеринки в честь помолвки. Нас сбил пьяный водитель. Моя девушка умерла сразу, а мать скончалась в больнице три дня спустя. Я помню, как смеялся прямо на месте аварии пока полицейские задавали мне вопросы".

Из-за приступов смеха мужчина даже не смог принять полноценное участие в похоронах. Ему пришлось попрощаться с ними отдельно.

Общаясь с журналистами, Лоттан также подчеркнул, что очень хотел бы донести информацию о подобных случаях до окружающих и попросил не считать таких людей психопатами или задирами. По этой же причине мужчина обрадовался фильму Тодда Филлипса, который пролил свет на расстройство, о котором знали немногие.

"Иногда во время фильма было чувство, будто смотрю на себя, - вспомнил Скотт. - Я думаю, он [актер Хоакин Феникс] проделал большую работу, чтобы показать, каково это - смеяться без остановки, независимо от обстоятельств. Он будто и сам испытывал то глубокое чувство неприятия в сцене в автобусе, подобное тому, что я чувствовал в дни после аварии. Думаю, он уловил чувство изоляции и разочарования из-за того, что тебя просто не понимают".

Ранее мы рассказали о фильме Тодда Филлипса "Джокер", а также о том, как Хоакин Феникс, Хит Леджер и Джаред Лето справились с ролью злодея DC.

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