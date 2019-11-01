RU  UA

Лайм

Три года путешествий, один день из жизни страны: вышел новый трейлер фильма Ukraïner. The Movie

Премьера фильма состоится уже 1 ноября

пятница, 1 ноября 2019, 13:02
читати статтю українською

На YouTube вышел новый трейлер фильма Ukraïner. The Movie, в основу которого вошла трехлетняя экспедиция по всевозможным нетуристическим локациям Украины. В итоге картина покажет один день из жизни страны, обычаи, быт, культуру и будни украинцев, которые в разных регионах проходят так же по-разному.

Премьера документальной картины состоится уже 1 ноября в 19:00 более чем в 40 украинских городах и пяти других странах - США, Финляндии, Великобритании, Грузии и Польше.

В целом же Ukraїner - проект путешественника и активиста Богдана Логвиненка. Первые экспедиции по провинции прошли еще в 2016 году. Тогда Логвиненко путешествовал по стране с фотографом и оператором, заезжая в различные исторические области и намеренно сворачивая с проложенных туристами маршрутов. Так и появилась идея документального фильма Ukraïner. The Movie.

На сегодняшний день у его создателей есть более 150 историй, собранных во время длительной поездки. Фильм сняли при поддержке Украинского культурного фонда, и так как его авторы не могут получить от проекта какую-либо прибыль, показы будут бесплатными. Увидеть фильм можно будет также на YouTube-канале Ukraїner.

  • 30 октября в столице закончился фестиваль "Киевская неделя критики". 7 дней подряд поклонники кино в режиме нон-стоп смотрели фестивальные хиты 2019 года, среди которых нашлось место и украинским картинам. The Lime ознакомился с новинками и делится свежими впечатлениями.

  • Ранее мы рассказывали, каким получился фильм "Захар Беркут" - украинский экшн, в котором сыграли американские и британские актеры.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

"Домой", "Маяк" и "Раскрашенная птица": оцениваем главные фильмы Киевской недели критики-2019

Новые фильмы 2019 - отзывы и трейлеры фестивального кино Киевской недели критики. Домой Наримана Алиева, Мои мысли тихие Антонио Лукича, Маяк Роберта Эггерса

Эмилия Кларк впервые рассказала настоящую историю киноляпа с чашкой кофе в "Игре престолов"

Ранее авторы сериала утверждали, что в кадре осталась чашка Эмилии Кларк

HBO отменили приквел "Игры престолов" с Наоми Уоттс: теперь в разработке история семьи Таргариенов

Приквел Игры престолов с Наоми Уоттс отменили. HBO выпустят сериал Дом Дракона - приквел Игры престолов о роде Таргариенов

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: