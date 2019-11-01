Три года путешествий, один день из жизни страны: вышел новый трейлер фильма Ukraïner. The Movie

На YouTube вышел новый трейлер фильма Ukraïner. The Movie, в основу которого вошла трехлетняя экспедиция по всевозможным нетуристическим локациям Украины. В итоге картина покажет один день из жизни страны, обычаи, быт, культуру и будни украинцев, которые в разных регионах проходят так же по-разному.

Премьера документальной картины состоится уже 1 ноября в 19:00 более чем в 40 украинских городах и пяти других странах - США, Финляндии, Великобритании, Грузии и Польше.

В целом же Ukraїner - проект путешественника и активиста Богдана Логвиненка. Первые экспедиции по провинции прошли еще в 2016 году. Тогда Логвиненко путешествовал по стране с фотографом и оператором, заезжая в различные исторические области и намеренно сворачивая с проложенных туристами маршрутов. Так и появилась идея документального фильма Ukraïner. The Movie.

На сегодняшний день у его создателей есть более 150 историй, собранных во время длительной поездки. Фильм сняли при поддержке Украинского культурного фонда, и так как его авторы не могут получить от проекта какую-либо прибыль, показы будут бесплатными. Увидеть фильм можно будет также на YouTube-канале Ukraїner.

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