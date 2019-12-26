Во вселенной "Звездных войн" появился персонаж с именем погибшего в США студента-героя - кто он

Вскоре после премьеры саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход" компания Lucasfilm презентовала тематическую книгу "Звездные войны: Скайуокер. Восход - Визуальный словарь", в которой появился персонаж с именем Рай-Ли Хауэлл. Как оказалось, так магистра-джедая зовут неспроста.

Как пишет SkyNews, авторы книги дали персонажу имя американского студента Райли Хауэлла, который в апреле этого года погиб, спасая однокурсников во время стрельбы в Университете Северной Каролины. При жизни парень был большим поклонником "Звездных войн", теперь же его имя носит не просто магистр-джедай, но и официальный историк Ордена джедаев.

Райли ХауэллФото: news.sky.com/

30 апреля бывший студент университета открыл огонь в одной из аудиторий учебного заведения, застрелив одного студента и ранив еще четверых. Тогда же Райли Хауэлл бросился на преступника и повалил его на пол. Благодаря этому убийцу смогли обезоружить и задержать, вот только выжить Хауэллу не удалось. Заметив его прыжок, нападавший успел сделать несколько выстрелов, которые оказались для парня смертельными.

История Райли Хауэлла не прошла мимо Lucasfilm. Когда там узнали, что студент был большим поклонником "Звездных войн", они тут же нашли способ почтить его память. Как пишет источник, семья Райли посетила премьеру нового фильма с его прахом, для которого в зале выделили отдельное место.

Пока "Звездные войны: Скайуокер. Восход" собирает смешанные отзывы. Многие зрители и критики называют его самой слабой частью трилогии, и режиссер Дж. Дж. Абрамс после показа в Академии кинематографических искусств и наук признал правоту недовольных.

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