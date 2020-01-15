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Молимся, чтоб так все и было: Добронравов рассказал о планах "Квартала" на новых "Сватов"

Новый сезон скандального сериала планировали снимать в Беларуси

среда, 15 января 2020, 13:24
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Съемочная группа ранее запрещенного в Украине сериала "Сваты" боится что-либо загадывать, тем не менее авторы проекта надеются выпустить новый сезон к 2021 году.

Об этом в беседе с журналистами портала Teleprogrammа упомянул российский актер Федор Добронравов, чье одобрение аннексии Крыма Россией и стало в свое время причиной масштабного скандала.

"Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", - отметил он.

Насколько известно, снимать новый сезон "Сватов" планировали снимать в Беларуси - в Минске, в деревне Дудичи, в одном из местных гольф-клубов и других локациях. Что же касается сюжета, на этот раз зрителям намерены представить главных персонажей сериала в молодости. Роль молодого Ивана Будько якобы должен сыграть сын Федора Добронравова Виктор, а молодую Валентину - актриса Дарья Рыбак.

  • Напомним, 27 ноября 2017 года Минкульт внес актера "Сватов" Федора Добронравова в "черный список" из-за его пророссийской позиции. Актеру запретили въезд в Украину. После этого Госкино запретило прокат сериала на украинском телевидении.
  • 27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд Добронравову и признал аннулирование лицензии сериала незаконным, после чего канал "1+1" анонсировал возвращение "Сватов" на экраны.
  • Российского актера Федора Добронравова исключили из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Сваты, 95 Квартал

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