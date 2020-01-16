Создатели назвали пол нового Джеймса Бонда: кто сыграет агента после Дэниела Крейга

Следующий Джеймс Бонд может не быть белым, но точно не будет женщиной. Об этом в интервью Variety рассказала продюсер франшизы Барбара Брокколи.

"Он может быть любого цвета, но он мужчина, - сказала Брокколи, исключив старые слухи о том, что Джеймса Бонда вскоре заменит "Джейн Бонд". - Я считаю, что мы должны создавать новых персонажей для женщин - сильных женских персонажей. Я не особенно заинтересована в том, чтобы взять мужского персонажа и заставить женщину его играть. Думаю, что женщины гораздо интереснее, чем это".

В 2015 году Дэниел Крейг был решительно настроен попрощаться с "бондианой". Он сказал, что скорее "порежет запястья", чем вернется к роли специального агента. Но после длинного перерыва актер согласился в последний раз сыграть Бонда, чем был очень доволен.

По словам Брокколи, она все еще не смирилась, что Крейг уйдет после 25-го фильма франшизы "Не время умирать".

"Я приняла то, что сказал Дэниел, но я все еще это отрицаю. Это слишком травмирует меня", - сказала она Variety.

Режиссер фильма Кэри Фукунага считает, что заменить 51-летнего актера будет непросто.

"Мы долго говорили о том, кем может быть следующим Бондом… и пришли к выводу, что могут потребоваться годы, чтобы найти кого-то еще более убедительного", - сказал он.

Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Доме Таргариенов. Сериал "Дом Дракона" стал для HBO приоритетом, и относятся к нему очень серьезно.

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