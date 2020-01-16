RU  UA

Лайм

Создатели назвали пол нового Джеймса Бонда: кто сыграет агента после Дэниела Крейга

Продюсеры хранят верность франшизе и не меняют секретному агенту пол

четверг, 16 января 2020, 17:15
читати статтю українською

Следующий Джеймс Бонд может не быть белым, но точно не будет женщиной. Об этом в интервью Variety рассказала продюсер франшизы Барбара Брокколи.

"Он может быть любого цвета, но он мужчина, - сказала Брокколи, исключив старые слухи о том, что Джеймса Бонда вскоре заменит "Джейн Бонд". - Я считаю, что мы должны создавать новых персонажей для женщин - сильных женских персонажей. Я не особенно заинтересована в том, чтобы взять мужского персонажа и заставить женщину его играть. Думаю, что женщины гораздо интереснее, чем это".

В 2015 году Дэниел Крейг был решительно настроен попрощаться с "бондианой". Он сказал, что скорее "порежет запястья", чем вернется к роли специального агента. Но после длинного перерыва актер согласился в последний раз сыграть Бонда, чем был очень доволен.

По словам Брокколи, она все еще не смирилась, что Крейг уйдет после 25-го фильма франшизы "Не время умирать".

"Я приняла то, что сказал Дэниел, но я все еще это отрицаю. Это слишком травмирует меня", - сказала она Variety.

Режиссер фильма Кэри Фукунага считает, что заменить 51-летнего актера будет непросто.

"Мы долго говорили о том, кем может быть следующим Бондом… и пришли к выводу, что могут потребоваться годы, чтобы найти кого-то еще более убедительного", - сказал он.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Доме Таргариенов

Новости о сериале Дом дракона. Стало известно, когда выйдет приквел Игры престолов о роде Таргариенов

Ешь, молись, люби: каким получился фильм "Віддана" по роману Софии Андрухович

Фильм Віддана выходит в прокат 16 января. Что нужно знать об экранизации книги Софии Андрухович Феликс Австрия

Дэниел Крейг подшутил над образом Джеймса Бонда в забавном рекламном ролике

Актер фильма Джеймс Бонд: Не время умирать Дэинел Крейг снялся в смешной рекламе пива - видео

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: