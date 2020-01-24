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Коронавирус в Китае: соцсети обсуждают фильм, сюжет которого очень похож на вспышку опасной болезни

Каждому, кто смотрел триллер "Заражение" (2011), история с коронавирусом кажется пугающе знакомой

пятница, 24 января 2020, 14:27
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Вспышка смертельного коронавируса в Китае имеет пугающее сходство с сюжетом фильма "Заражение" с Мэттом Дэймоном и Гвинет Пэлтроу в главных ролях. Об этом в Twitter массово пишут как простые пользователи, так и новостные ресурсы.

"В течение многих лет я говорил, что "Заражение" является одним из самых страшных фильмов, когда-либо снятых. И вот мы здесь", - пишет актер сериала "Волчонок" Стивен Шон Форд.

"Поклонники фильма 2011 года "Заражение" указывают на жуткое сходство между смертоносной вспышкой коронавируса, убившей 25 человек, и фильмом с Мэттом Дэймоном, который НЕ заканчивается хорошо. В фильме показан вирус, распространившийся от летучей мыши в Китае - как это, вероятно, сделал и коронавирус", - подливает масла в огонь актер Дэйв Вескио.

Джуд Лоу в фильме "Заражение"

"Видео из Китая вызывают беспокойство. Возможно, я смотрел "Заражение" слишком много раз, но не похоже, что это скоро возьмут под контроль, не так ли? Ваши мысли о коронавирусе?" - спрашивает режиссер фильмов ужасов Робби Старбак.

"Сегодня пересматриваю фильм "Заражение". Просто так, без особой причины", - шутит кинокритик Скотт Вамплер.

В триллере Стивена Содерберга ВОЗ и Центр по контролю и профилактике заболеваний США борются с быстро распространяющимся загадочным вирусом, который уничтожает десятки миллионов людей по всему миру. Его смертность превышает 20%, он быстро мутирует, мешая ученым получить эффективную вакцину. Источником инфекции оказывается летучая мышь, которая заразила свиное мясо в Гонконге.

Коронавирус, вызывающий гриппоподобные симптомы, впервые появился в китайском городе Ухань. Вероятным его источником могут быть змеи, которые продавались на местном рыбном рынке. По последним данным, коронавирус уже привел к смерти более 20 зараженных, все они из Китая. Китайское правительство закрыло Ухань на карантин, и 12 млн его жителей в настоящее время не могут покинуть город на автобусах, поездах и самолетах.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: коронавирус

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