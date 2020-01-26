В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Приглашение сняться в комедии "Скажене весілля" актер Джимми Воха-Воха сперва принял за шутку. Не до конца парня убедили даже 90 страниц сценария, но в Киеве действительно искали чернокожего француза, которому предстояло сыграть жениха студентки из Украины. Фильм режиссера Влада Дикого вышел на экраны в октябре 2018 года и довольно скоро установил рекорд по сборам. В 2019-м авторы сняли вторую часть с тем же актерским составом, но репутация проекта, вопреки цифрам в прокате, уже заметно хромала - прежде его неоднократно обвиняли в примитивности и шутках на расовой почве.

Сегодня Джимми Воха-Воха занят работой в Париже, но уже весной намерен вернутся в Украину в поисках новых ролей. Мы созвонились с актером и расспросили его о спонтанной поездке в Киев, съемках без знания языка и качестве юмора, уровню которого актер нашел объяснение.

- Привет, Джимми. Как ты там?

Привет. Отлично все, спасибо. Пока в Париже, накопилось много работы в компании (в 2015 году актер открыл в Париже свою компанию WaWaWork, специализирующуюся на аудиовизуализации - theLime), разгребаемся. Параллельно занимаюсь вопросом своей жизни в Украине.

- Жизни в Украине?

Да, я подумываю над тем, чтобы пожить какое-то время в Украине, попробовать и далее сниматься у вас. Было здорово, почему бы не продолжить? Да и, честно говоря, у вас там не так уж много чернокожих парней и девушек. Надо это исправлять (смеется). Как-никак, страна стремится в Европу.

- И как ты занимаешься этим вопросом? Подыскиваешь какие-то проекты? Учишь язык?

О, да. И это пока большая проблема. У меня даже преподаватель есть, но она не говорит на французском, представляешь? Мне приходится учить украинский, переводя его с английского на французский. И это сдуреть можно.

- Но прогресс есть? Как с произношением?

Не спрашивай. Ужасно. Просто кошмарно (смеется). Так же и на съемках было, когда я разучивал с ассистентами какие-то слова или фразы. Произношение, ударение на разных слогах - это все очень трудно давалось.

- Ох, на съемках, наверное, трэш был. Ты ведь не понимал даже фраз актеров в своих сценах. Но давай сначала вот о чем: как ты вообще попал в Украину? Помнишь как тебя пригласили?

Конечно, я вообще подумал сперва, что это шутка какая-то. Началось все с письма в Facebook. Кастинг-менеджер накатала мне огромное письмо, но мы не были в друзьях друг у друга и оно висело какое-то время в фильтре. Позже я нашел его с другими письмами там и даже не стал читать. Подумал, что это как всегда чья-то душещипательная история с просьбой переслать денег или что-то купить. Через какое-то время она снова написала мне и стала спрашивать, как мне предложение по кастингу. Ого, думаю, надо было таки прочесть.

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Когда стали общаться, я все равно не до конца верил еще. Думал, почему я? В Украину? Развод какой-то. Но потом узнал, что фильм снимает крупнейшая местная компания, мне прислали 90 страниц сценария - все это выглядело уже куда убедительнее. Меня попросили записать на видео одну-две сцены и прислать для режиссера. Окей, я поискал здесь желающих подыграть мне, но с этим было туго и знаешь, что мне пришлось делать? Это просто трэш был. Играть перед камерой сразу нескольких персонажей. Выглядело это очень забавно: "Привет!", "Здравствуй!", "Как поживаешь?", "О, я хорошо. А ты?" Безумие (смеется).

- Представляю.

В общем, отправил, там вроде всем все понравилось. Какое-то время они еще выбирали между мной и другим парнем, а потом уже пригласили на первые репетиции. Я прилетел в пятницу, репетировали всю субботу до вечера и это было нечто. Там я, кстати, впервые попробовал вареники!

- Первый день и сразу вареники. Повезло. Вымотался?

Ты знаешь, не столько физически, сколько… ну представь, я один, не знаю языка. На французском говорит один человек, еще пара на английском. Но самая жесть вот в чем: мы снимаем на украинском, между собой весь этот муравейник говорит на русском, я кое-как стараюсь говорить с людьми на английском и только у переводчика могу спросить что-то нормально на французском.

- У тебя получился интенсив по языкам.

Не говори. Под конец дня впечатление было такое, что я в кругу орущих детей. Знаешь, как дети бывает сойдутся и все без умолку кричат. Кошмар. В моих ушах это был уже просто сплошной шум.

- И это же был твой первый приезд в Украину, верно? Ты знал, куда ты летишь так спонтанно?

В общих чертах. Но ты знаешь, я люблю путешествовать, успел побывать уже во многих странах, и очень люблю открывать для себя все новое. Обычно я даже не ищу никакой информации о стране, в которую еду. Зачем, если можно приехать и впитывать все это на месте? Приехал и изучай себе. Главное знать, как связаться с посольством, если что.

- И какими были первые впечатления?

Хм… очень мало темнокожих у вас (смеется).

- Как уже есть, прости. Ну а в целом, что рассказывал приятелям об Украине чаще всего?

Так сразу и не скажу. Да и времени очень много не было для прогулок по Киеву, практически все уходило на съемки. Но ты знаешь, что точно запомнилось, так это архитектура. Особенно массивные советские здания. И что меня удивляло, во многих из них до сих пор живут люди. А еще обратил внимание, что у вас очень много людей уже старшего возраста. Не знаю, может, я просто оказался в таких местах, но так мне показалось, что молодежи на улицах было гораздо меньше.

- Это была зима, кто знает… проверь обязательно этот нюанс, будучи в Украине весной или летом. Окей, давай вернемся к фильму. На площадке ты встречался с топ-звездами украинского шоу-бизнеса - Потапом, Димой Монатиком, Олегом Винником. Что скажешь о них?

Честно скажу, не знал их вовсе. Это уже режиссер на съемках сказал мне, мол, гляди, это самые популярные украинские селебрити. Окей (пожимает плечами). Я наблюдал за Потапом, он забавный. Но и у него, и у Монатика с Олегом были очень короткие эпизоды, потому мы пересекались буквально единожды, когда снимали тизер, по-моему. Они приехали, отснялись и уехали.

- Эх, ты. И не знаешь "Нино", "Вовчицю"? Это хитяры Олега Винника, он ими стадионы собирает.

Пфф, так давай врубим в iTunes… (тянется за телефоном)

- Стой, стой. Это ты уже сам потом. Поехали дальше. Довольно скоро после премьеры комедия "Скаженне весілля" вышла на рекорд по сборам, при этом собрала и немало критики. В частности за примитивный юмор и шутки на расовую тематику. Что думаешь по этому поводу?

Блин, даже не знаю… понимаешь, комедия - это трудный жанр. Рассмешить людей, еще и разного возраста не так просто. Соответственно комедии часто бывают довольно примитивными, поскольку расчет идет на массовость, чтобы юмор был понятен большинству зрителей. Да, наверное, этот юмор примитивный, но это ключ к успеху. Это первое. Ну а второе - где есть расовая тематика, там всегда трудно, ведь у каждого есть свое мнение на этот счет. Хотя в целом же суть картины не в этом. Смотри, условно говоря, если ты снимаешь комедию о французах, тебе нужно изучить этих людей и найти для шуток темы, которые будут им близки. Кухня, например, нежелание много двигаться и ходить пешком… что еще?

- "Любовь" к английскому языку?

И это тоже. Ты понимаешь о чем я, да? Шутки на эту тему будут понятны для них, ведь это их реальность.

- Так в этом же и проблема, Джимми. Зрителей как раз и смутила эта "реальность", в которой украинцев олицетворяет Василий Сердюк.

Я бы не сказал. Просто дело тут вот в чем: во Франции, к примеру, очень много афро-американцев, азиатов. В Америке то же самое. Если ты был в Париже, наверное, замечал, сколько намешано здесь разных культур. В Лондоне аналогично. Люди привыкли к подобным союзам. Белый парень и темнокожая девушка или наоборот. Это не проблема, это реальная картина. Будучи в Украине полтора месяца, чернокожих парней или девушек я видел от силы человек 15-20. Получается, по два-три в неделю (смеется). Понимаешь, к чему я? В фильме нет ненависти конкретно к чернокожему парню. Есть какая-то форма беспокойства отца за дочь, желание сохранить их ДНК... не знаю, что еще. Но это не расизм. Это разные вещи.

- У тебя возникали какие-то проблемы в Украине? На улицах, в метро…

Нет. Единственное, ловил иногда на себе взгляды отдельных людей. Порой меня так рассматривали, типа "мальчик, ты как здесь оказался вообще?", "ты заблудился, может?"

- Ну теперь тебя будут еще больше рассматривать, ведь ты теперь знаменитость в Украине.

Я знаменитость?

- Послушай, у тебя Катя Осадчая брала интервью. Все, ты в тусовке. Как с этим во Франции, кстати? Там знают о двух полнометражках с твоим участием?

Нет, здесь вряд ли кто-то о них слышал. Но до этого у меня были небольшие местные проекты, так что иногда узнают, да. Маленькая такая знаменитость здесь (улыбается). А в Украине фильмы наделали много шума, да. Установили рекорд. Я рад, что был причастен к этому. Мне нравится пробовать что-то новое, создавать, развивать.

- Несколько лет назад, кстати, ты учился на режиссера и планировал снимать. Что насчет своего кино?

Да, мне по-прежнему все это очень нравится. В будущем я бы хотел снимать, но не комедии. Сниматься в комедии было интересно, но снимать я бы не стал. Я подумываю о драме и о формате телесериала. Есть наброски сценария, примерное видение картины, но еще предстоит много поработать над этим. Если получится, будет потрясающе. Мне очень интересно попробовать себя в этой роли.

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