Андрей Миронов: 5 малоизвестных историй об артисте, который родился и умер на сцене

7 марта - день рождения легендарного актера Андрея Миронова. Он находился на сцене с ранних лет, и закончил свою жизнь там же. Андрей доиграл последний спектакль в 1987 году в Риге, после этого выступления его буквально унесли за кулисы. А спустя пару дней Миронов скончался. В память об актере мы решили рассказать вам некоторые историях из жизни артиста, о которых вы даже не подозревали.

Однажды Миронов потерял роль из-за своей брезгливости. С самого детства Андрей был очень чистоплотным. Поэтому, когда Александр Птушко позвал его сниматься в массовке в сказке "Садко", парень не справился с задачей. Все дело в том, что Миронову дали роль мальчишки-нищего. И в качестве костюма выдали рваные и грязные вещи, которые он должен был надеть на голое тело.

Но Миронов не смог пересилить себя, и во время съемок режиссер заметил, что через костюм проглядывает белоснежная курточка на молнии. Разумеется, этого не могли так оставить, поэтому попросили Андрея немедленно снять лишнюю одежду. Из-за брезгливости мальчик отказался, после чего его прогнали со съемочной площадки.

Миронов был тем еще бунтарем. Например, в студенческие годы он умудрился устроить настоящий бунт. Кстати, все из-за той же брезгливости. В те годы всех студентов принудительно отправляли собирать урожай на полях. Курс Миронова был не исключением, и ребят повезли на полевые работы, поселив в палатках с соломой вместо кроватей.

Разумеется, брезгливый актер не мог такого вынести, поэтому он подговорил своих сокурсников и устроил побег. Бунтари заплатили какому-то водителю грузовика и просто умчались домой. Правда, чуть позже ректор пришел в бешенство и все равно принудительно вернул студентов в поле. Но в этот раз поселил их уже в теплых местных домиках.

Миронов мог сыграть Лукашина в "Иронии судьбы". Точнее, он очень хотел это сделать, но режиссер Рязанов был категорически против. Только по старой дружбе он согласился позволить Андрею прийти на пробы.

Но в тот момент, когда красавчик-актер попытался отыграть эпизод, где Лукашин рассказывает о своих неудачах у женщин, и как его возлюбленная вышла замуж за его же друга, сразу же стало ясно, что затея провалилась. Никто на площадке не поверил в то, что парню с харизмой и внешностью Миронова могут повально отказывать девушки. Правда, Рязанов тогда предложил ему роль Ипполита, но этот персонаж актеру категорически не понравился.

Андрей Миронов также хотел сыграть Остапа Бендера у Леонида Гайдая, Гребана в "Мертвом сезоне", Сирано в "Сирано де Бержераке" и Милославского в комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Все эти попытки тоже завершились неудачно.

В актерской среде Андрей славился не только своим талантом и успехом у женщин, но и чувством юмора. Он постоянно подшучивал над коллегами. Например, на съемках фильма "Соломенная шляпка" он испортил дубль Михаилу Козакову. По сценарию, Миронов должен был стоять к Козакову спиной, а потом повернуться и заговорить с ним.

Но когда Андрей обернулся, Михаил начал громко смеяться и съемку пришлось приостановить. Оказалось, что Миронов соорудил себе золотые зубы из фольги. И в момент разворота ослепительно улыбнулся своему коллеге по площадке.

Нередко режиссеры решают немного разбавить привычную работу и побыть в роли актеров. Не исключением в свое время был и Леонид Гайдай. Правда, многие зрители до сих пор не знают, что видели на экране именно его. Мы решили исправить это и рассказать вам, в каких картинах Гайдай появился по другую сторону камеры.

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