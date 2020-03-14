Нелли Уваровой - 40: как сегодня выглядит и чем живет звезда сериала о Кате Пушкаревой

14 марта знаменитой актрисе Нелли Уваровой, известной зрителям по роли скромницы Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой", исполняется 40 лет. К юбилею звезды мы решили узнать, как изменилась Нелли за последние годы, чем она занимается и готовит ли для зрителей что-нибудь новенькое.

Фото: images11.domashnyochag.ru

На момент съемок "Не родись красивой" Нелли было 25 лет. Тогда образ ее героини Кати просто сразил публику. Многие хвалили Уварову за мастерство перевоплощения, другие же были недовольны ее внешним видом как на экране, так и в жизни. Не менялось только одно - практически сразу после выхода сериала Нелли стала просто чрезвычайно узнаваемой и популярной. В некоторых интервью она даже признавалась, что больше не может спокойно зайти в магазин, так как ее тут же обступают поклонники.

Нелли Уварова в образе Кати ПушкаревойФото: instagram.com/nellyuvarovaxs

Сейчас, спустя 15 лет, Уварова несколько изменилась. Актриса поправилась, сделала короткую стрижку и полюбила макияж. А вот соцсети так и не пришлись звезде по душе, официального аккаунта в Instagram у красотки все еще нет.

Что касается личной жизни, Уварова замужем за вторым супругом, актером Александром Гришиным. Вместе они воспитывают двоих детей, девочку Ию и мальчика Игнатия. Первый брак Нелли заключила в 2005 году с режиссером Сергеем Пикаловым, однако уже в 2009 году этот союз распался.

Нелли с супругом АлександромФото: instagram.com/nellyuvarovaxs

Актерская карьера Уваровой продолжается, она снимается в сериалах и играет в нескольких театрах. Однако, пока что ни одна из новых работ актрисы не смогла посоревноваться в успешности с ее ролью Кати Пушкаревой. Что ж, возможно у 40-летней красотки все еще впереди.

Уварова на съемках сериала "Бывшая жена"Фото: instagram.com/nellyuvarovaxs

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