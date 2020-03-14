RU  UA

Лайм

Нелли Уваровой - 40: как сегодня выглядит и чем живет звезда сериала о Кате Пушкаревой

Какой стала актриса знаменитого телешоу "Не родись красивой"

суббота, 14 марта 2020, 18:46
читати статтю українською

14 марта знаменитой актрисе Нелли Уваровой, известной зрителям по роли скромницы Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой", исполняется 40 лет. К юбилею звезды мы решили узнать, как изменилась Нелли за последние годы, чем она занимается и готовит ли для зрителей что-нибудь новенькое.

Фото: images11.domashnyochag.ru

На момент съемок "Не родись красивой" Нелли было 25 лет. Тогда образ ее героини Кати просто сразил публику. Многие хвалили Уварову за мастерство перевоплощения, другие же были недовольны ее внешним видом как на экране, так и в жизни. Не менялось только одно - практически сразу после выхода сериала Нелли стала просто чрезвычайно узнаваемой и популярной. В некоторых интервью она даже признавалась, что больше не может спокойно зайти в магазин, так как ее тут же обступают поклонники.

Нелли Уварова в образе Кати ПушкаревойФото: instagram.com/nellyuvarovaxs

Сейчас, спустя 15 лет, Уварова несколько изменилась. Актриса поправилась, сделала короткую стрижку и полюбила макияж. А вот соцсети так и не пришлись звезде по душе, официального аккаунта в Instagram у красотки все еще нет.

Что касается личной жизни, Уварова замужем за вторым супругом, актером Александром Гришиным. Вместе они воспитывают двоих детей, девочку Ию и мальчика Игнатия. Первый брак Нелли заключила в 2005 году с режиссером Сергеем Пикаловым, однако уже в 2009 году этот союз распался.

Нелли с супругом АлександромФото: instagram.com/nellyuvarovaxs

Актерская карьера Уваровой продолжается, она снимается в сериалах и играет в нескольких театрах. Однако, пока что ни одна из новых работ актрисы не смогла посоревноваться в успешности с ее ролью Кати Пушкаревой. Что ж, возможно у 40-летней красотки все еще впереди.

Уварова на съемках сериала "Бывшая жена"Фото: instagram.com/nellyuvarovaxs

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Дочь Миллы Йовович получила первую большую роль в кино. Теперь она - без пяти минут звезда Disney

Похоже, это начало большой карьеры для старшей дочери Миллы Йовович

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

Автор фильма о сюжете, скрытых смыслах, операторской работе и актерской игре

Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма

Чарли Шин и Кори Хэйм - актера снова обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика на съемках фильма Лукас

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: