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Украинская версия хита "Ведьмаку заплатите..." получила новое звучание и абсолютное одобрение фанов

Блогер перезаписала кавер в студии при участии сессионных музыкантов

пятница, 3 апреля 2020, 17:44
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В декабре прошлого года на Netflix вышел сериал "Ведьмак", ставший экранизацией одноименной серии романов польского фантаста Анджея Сапковского. И если обсуждения самой саги в соцсетях поутихли, то некоторые ее фрагменты закрепились там навечно. Как вот, к примеру, бард Лютик, верный попутчик Геральта из Ривии, и его баллада-мем "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

В январе блогер Eileen опубликовала в YouTube первый украиноязычный кавер на балладу, получив сплошь позитивные отзывы поклонников. В отличие от русскоязычной версии Netflix, "Киньте гріш Відьмакові" порадовала зрителей более точным переводом и мелодичным женским вокалом. Не доставало в нем лишь качественного саунда, так как видео девушка записала просто на веб-камеру. В начале Апреля блогер поделилась новой версией песни, которую записала в студии при участии сессионных музыкантов.

"Долгожданная обновленная версия песни "Киньте гріш Відьмакові", - коротко отметила под роликом Eileen.

Уже на третий день после публикации кавер может похвастаться 55 тысячами просмотров и 11 тысячами лайков. В комментариях зрители сериала восхищаются новым звучанием баллады Лютика, отмечая вокал и гармонию музыкальных инструментов.

"На Netflix просто обязаны это послушать", "Будто Йеннифер поет колыбельную Геральту. Просто бесподобно", "Респект, это лучший кавер из существующих сегодня", - поделились впечатлениями в комментариях.

К слову, первая версия трека от Eileen собрала более 600 тыс. просмотров, при этом свыше 50 тыс. лайков.

  • Все поют песню из "Ведьмака", но Джои Бэти (Лютику) уже не смешно - этот ад он терпит подольше нас. После выхода сериала актер рассказал, как засыпал и просыпался с песней "Ведьмаку заплатите...".
  • Звезда "Игры престолов" появится в новом сезоне "Ведьмака" - и на такую роль лучшего актера не найти.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Ведьмак

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