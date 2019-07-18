День хот-дога и именины Сергея: какой праздник 18 июля

18 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Сергея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День хот-дога

Кто из вас любит ароматные свежие хот-доги? А кто при этом знает, что у них есть свой собственный день в году? Каждый год 18 июля в США отмечается Национальный день хот-дога.

Этот забавный праздник был официально установлен Торговой Палатой США в 1957 году. А в 1994 году был создан Национальный совет хот-дога, который занимается изучением качества продукта, дегустацией и рекламой знаменитой булки с сосиской.

В День хот-дога действует ряд обязательных правил:

Детям до 18 лет нельзя поливать хот-дог кетчупом;

Хот-дог в сдобной булочке можно есть только руками;

Приправу, остающуюся на руках, нельзя смывать. Вместо этого нужно облизать пальцы;

Нельзя съедать хот-дог более чем за пять укусов;

Ни в коем случае нельзя класть хот-дог на красивую фарфоровую посуду.

Так что, если вы любите хот-доги, побалуйте в этот день себя и близких этим лакомством в честь американского праздника. И обязательно соблюдайте правила, ведь так и веселее, и вкуснее.

Родились в этот день

Нельсон Мандела, борец против апартеида, президент ЮАР, Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер, Леонид Барац, российский актер, режиссер, сценарист, один из основателей комического театра "Квартет И", Приянка Чопра, индийская актриса и модель, победительница конкурса Мисс Мира 2000.

Именины

Василий, Сергей, Степан, Афанасий, Арнольд, Агния, Анна, Люция, Камилла, Эльза, Елизавета.

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