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Группа "Тартак" представила клип на лирическую песню: в сети обсуждают необычный образ солиста

Музыканты презентовали свежее видео

четверг, 18 июля 2019, 14:37
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Украинская группа "Тартак" презентовала клип на песню "Подих ночі", которая вошла в альбом "АнТАРТАКтида. Часть первая". Композиция записана совместно с певицей Bazhana.

Премьера ролика состоялась 18 июля на YouTube-канале коллектива. Режиссером драматической истории любви выступил Тарас Химич. Съемки клипа проходили этим летом в одной из гостиниц Львова.

Главным героем видеоклипа выступил лидер "Тартака" Александр Положинский. Музыкант предстал в клипе в необычном образе, что сразу и отметили поклонники в комментариях.

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