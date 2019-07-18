Группа "Тартак" представила клип на лирическую песню: в сети обсуждают необычный образ солиста

Украинская группа "Тартак" презентовала клип на песню "Подих ночі", которая вошла в альбом "АнТАРТАКтида. Часть первая". Композиция записана совместно с певицей Bazhana.

Премьера ролика состоялась 18 июля на YouTube-канале коллектива. Режиссером драматической истории любви выступил Тарас Химич. Съемки клипа проходили этим летом в одной из гостиниц Львова.

Главным героем видеоклипа выступил лидер "Тартака" Александр Положинский. Музыкант предстал в клипе в необычном образе, что сразу и отметили поклонники в комментариях.

Альбом "АнТАРТАКтида. Часть первая" - пластинка дуэтов. В него вошли исключительно треки, записанные совместно с другими исполнителями. Альбом увидел свет в ноябре прошлого года. А в декабре 2018-го группа "Тартак" выпустила клип на песню "Попелюшка", которая была записана вместе с коллективом "Нумер 482".

Также читайте интервью лидера группы "Тартак" для The Лайм: "Украина сможет в скором времени вернуть Донбасс при нескольких условиях – Александр Положинский".

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