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TAYANNA представила новый летний трек "Мурашки": аудио

Певица порадовала фанов новой песней

вторник, 23 июля 2019, 11:51
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Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под сценическим псевдонимом TAYANNA представила новую песню под названием "Мурашки".

Премьера композиции состоялась во вторник, 23 июля, на YouTube-канале исполнительницы. О выходе сингла артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"С премьерой нас! Я получила огромное удовольствие, работая над этим треком. Иногда мне снится мелодия или слова песни и не всегда они касаются определенных обстоятельств в моей жизни. "Мурашки" - песня легкая и вдохновляющая. Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения", - написала Таяна.

  • Ранее TAYANNA презентовала трек под названием "Без тебе", записанный совместно с певцом LAUD. Эта композиция стала первой дуэтной за всю карьеру певицы.
  • Также читайте, как Татьяна Решетняк рассказала об отношениях со своим бывшим возлюбленным и нынешним бойфрендом Ани Лорак, музыкантом Егором Глебом.

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