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Выбор жертвы Перуну и именины Марии: какой праздник 25 июля

Какие праздники отмечают 25 июля

четверг, 25 июля 2019, 08:00
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25 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Марии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Выбор жертвы Перуну

25 июля празднуется знаменитый языческий праздник - Выбор жертвы Перуну. Это торжество ведет своими корнями к далекому прошлому, когда язычество было наиболее популярно. Тогда многие верили в то, что у каждой стихии и явления существует свое спеицальное божество.

Перун - бог грозы, грома, также он связан с культом воды, дерева и камня. Именно Перун в язычестве считается родоначальником небесного огня, который дает жизнь. Весной этот бог поливает землю дождями и выводит из-за туч солнце, поэтому его усилиями мир всякий раз словно рождается заново после зимы.

Сейчас праздник 25 июля носит скорее исторический характер. Но раньше в этот день действительно выбиралась жертва для божества. На специальный алтарь складывали приношения и проливали жертвенную кровь. Чаще всего она была животной, но известно также, что были случаи человеческого жертвоприношения.

Родились в этот день

Василий Шукшин, российский кинорежиссер, актер, сценарист, писатель, Клод Зиди, французский кинорежиссер, Андрей Харитонов, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, Мэтт Леблан, американский актер.

Именины

Антон, Арсений, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Семен, Михаил, Мария.

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