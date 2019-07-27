День памяти преподобного Стефана Махрищского и именины Ивана: какой праздник 27 июля

27 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Ивана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День памяти преподобного Стефана Махрищского

27 июля каждый год православная церковь отмечает День памяти преподобного Стефана Махрищского. Он известен тем, что вопреки всем гонениям, основал несколько обителей в честь Святой Троицы. И служил своей вере всю жизнь, до самого последнего дня.

Стефан родился в Киеве, он принял монашество в Киево-Печерском монастыре. Святой прожил жизнь, помогая людям и неся учение в массы. Чудеса начались после смерти мужчины. Оказалось, что его мощи обладают чудодейственными свойствами. Одним из самых ярких примеров этого стал момент, когда в 1557 году после молитвы к преподобному произошло внезапное умножение хлеба. Его оказалось достаточно на 2000 человек, а остатков верующим хватило еще на три месяца.

Родились в этот день

Александр Дюма-сын, французский писатель и драматург, Отар Тактакишвили, грузинский композитор, Юрий Николаевич Клинских, российский музыкант, поэт, композитор, основатель и лидер группы "Сектор газа", Джонатан Рис-Майерс, ирландский киноактер.

Именины

Иван, Ираклий, Петр, Степан, Федор, Ян, Николай, Константин.

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