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День борьбы за запрещение ядерного оружия и именины Кристины: какой праздник 6 августа

Какие праздники отмечают 6 августа

вторник, 6 августа 2019, 08:00
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6 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Кристины и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День борьбы за запрещение ядерного оружия

Ежегодно 6 августа по всему миру отмечается День Хиросимы, известный также как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Эту дату нельзя назвать праздником, ведь ее тема крайне трагична.

Именно 6 августа 1945 года одобренный президентом США Гарри Трумэном приказ о бомбардировке японских городов был приведен в исполнение. Первой жертвой стал город Хиросима, мгновенно погибли более 80 тысяч человек, около 12 тысяч пропали без вести, более 40 тысяч получили травмы.

День этого ужасающего события решили сделать памятным, поэтому и присвоили ему название Дня борбы против за запрещение ядерного оружия. Главная цель - не дать трагедии Хиросимы повториться еще когда-либо.

Родились в этот день
Энди Уорхол, американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель, Кэтрин Хикс, американская актриса, М. Найт Шьямалан, американский кинорежиссёр и сценарист индийского происхождения, Джери Холлиуэлл, британская певица, участница группы Spice Girls.

Именины

Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Илларион, Роман, Кристина.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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