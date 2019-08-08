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Всемирный день кошек и именины Сергея: какой праздник 8 августа

Какие праздники отмечают 8 августа

четверг, 8 августа 2019, 08:00
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8 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Сергея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день кошек

8 августа по всему миру отмечается один из самых милых праздников года - Всемирный день кошек. Любители этих пушистых созданий поздравляют друг друга и своих питомцев.

Праздник отмечается ежегодно по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Основной целью является не только объединение всех поклонников этого вида животных. В этот день люди разных городов самыми различными способами говорят общественности о такой проблеме, как постоянный рост количества бездомных котов и кошек.

Активисты напоминают, что выбрасывать питомцев на улицу ни в коем случае нельзя. Также важно стерилизовать бездомных кошек и стараться брать в семью тех, кому это необходимо - животных из приютов и со двора.

Ну а если в вашем доме уже живет котейка, поздравьте ее с праздником и угостите чем-то вкусным. И обязательно почешите за ушком.

Родились в этот день

Натаниэль Палмер, американский мореплаватель, один из первооткрывателей Антарктиды, Владислав Старевич, российский и французский режиссер, создатель кукольной анимации, Андрей Грабар, русский и французский историк средневекового и византийского искусства, Дастин Хоффман, американский киноактер.

Именины

Прасковья, Ермолай, Игнат, Моисей, Федор, Сергей.

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