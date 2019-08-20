Салат из кабачков "Ленивый огонек": простой рецепт заготовки на зиму

Если как стоит покопаться в рецептах сезонных заготовок, можно отыскать довольно аппетитные салаты на зиму. И последние дни лета - как самое время, чтобы заняться консервацией. Прежде мы рассматривали кабачки по-корейски и салат кубанский из помидоров и капусты. А сегодня рассмотрим рецепт "Ленивого огонька" из баклажанов.

Этот рецепт мы выбрали не просто так. Ведь именно 20 августа отмечается всемирный день лени. Салат на зиму из кабачков "Ленивый огонек" потребует от вас минимум времени и знаний в кулинарии. А наряду с этим в холодные сезоны закуска станет незаменимой к мясу, блюдам из картофеля или риса. Давайте-ка посмотрим, что потребуется нам для его приготовления.

Салат на зиму из баклажанов состоит из восьми простых ингредиентов

Баклажаны (5 кг)

(5 кг) Помидоры (1 кг)

(1 кг) Перец болгарский (800 г)

(800 г) Перец горький (8 шт)

(8 шт) Чеснок (300 г)

(300 г) Соль 2 щепотки + 1 ст. ложка

+ Масло растительное (500 мл)

(500 мл) Уксус 6% (200 мл)

Перед тем как начинать собирать ингредиенты, стоит определиться с желаемым количеством салата. Приведенное количество ингредиентов предлагается из расчета на пять литровых банок. Итак, приступим к приготовлению.

Для приготовления салата на зиму из баклажанов нам потребуются всего шесть последовательных шагов.

Шаг 1: Моем баклажаны, отрезаем корешки и нарезаем их кольцами. Помещаем в любую удобную большую миску. Тщательно солим, перемешиваем и оставляем на один час.

Шаг 2: Чистим чеснок и болгарский перец. Острые перцы оставляем целыми, отрезаем только плодоножку, ведь именно семен придадут нашему зимнему салату пикантности. Моем помидоры, разрезаем их на четыре части.

Шаг 3: Острый и сладкий перец, чеснок и помидоры пропускаем через мясорубку или просто измельчаем блендером.

Шаг 4: Готовые овощи помещаем в кастрюлю, добавляем растительное масло и ставим посудину на огонь. Доводим до кипения.

Шаг 5: Сливаем жидкость из баклажанов под солью. Хорошо промываем их холодной водой. Добавляем их в кастрюлю с овощной смесью и тщательно перемешиваем. Делаем маленький огонь и варим еще 30 минут.

Шаг 6: Наполняем стерилизованные салатом, закрываем крышками, закатываем.

Ну вот и все. На этом наш салат на зиму из баклажанов готов. Хранить его стоит в темном прохладном месте, куда не будет проникать солнце. Приятного аппетита!

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