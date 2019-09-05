Международный день благотворительности и именины Павла: какой праздник 5 сентября

5 сентября 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Павла и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день благотворительности

5 сентября по всему миру отмечают Международный день благотворительности. Этот праздник появился после резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 марта 2013 года, с тех пор он отмечается ежегодно.

Главная цель этой даты - максимально привлечь внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и самостоятельных волонтеров в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов. Также очень важно рассказать о важности их работы и призвать людей помогать друг другу и окружающему миру.

Каждый год число волонтерских организаций растет, но этого все равно недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся. Поэтому, если хотите сделать какое-то доброе дело, просто сделайте его сегодня. Даже если это будет что-то совсем не сложное. Например, вы можете покормить бездомного кота или угостить чашкой кофе того, кто не может ее себе позволить.

Родились в этот день

Людовик VIII, король Франции, Джон Кейдж, американский композитор-авангардист, Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррух Булсара), британский рок-музыкант, лидер группы Queen, Майкл Китон (настоящее имя Майкл Джон Дуглас), американский киноактер.

Именины

Иван, Николай, Павел.

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