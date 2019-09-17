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Настоящий счастливчик: дважды победивший рак мужчина сорвал огромный джекпот

4,6 миллиона долларов - достойная награда для человека, отважно сражавшегося со смертельной болезнью

вторник, 17 сентября 2019, 14:08
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У американца из Орегона, дважды преодолевшего рак, появилась еще одна причина считать себя счастливчиком: он выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов.

Издание People пишет, что Стю Макдональд каждую неделю покупал лотерейные билеты по совету своей жены Клаудии.

"Покупай выигрышный", - каждый раз говорила она.

И хотя 7 сентября женщина забыла дать супругу традиционное наставление, Макдональд все равно пришел домой с билетом, сорвавшим джекпот.

"Мне очень повезло, - сказал победитель. - Я дважды пережил рак, и вот я здесь. Это потрясающе".

Макдональд получил единовременную выплату в размере 2,3 миллиона долларов, и после уплаты налогов забрал домой 1,56 миллиона. Счастливый билет он приобрел в кафе в местном торговом центре. Согласно правилам лотереи, кафе также получит бонус продавца в размере 1% от выигрыша - 46 тысяч долларов.

В комментарии CNN представитель Орегонской лотереи сказал, что Макдональд не согласился давать интервью и публиковать свои фотографии, поэтому "вам придется представить улыбку на его лице, когда он узнал о своем выигрыше".

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