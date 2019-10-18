Что приготовить ребенку на завтрак: 5 простых и полезных вариантов

Далеко не всегда получается заставить ребенка поесть утром. Дети часто не любят завтракать, но ведь именно завтрак - самый важный прием пищи за целый день. Как же покормить своего проказника, да еще и так, чтобы это было быстро, не сложно, полезно и вкусно?

Есть несколько очень легких и интересных вариантов завтрака для детей. Во-первых, это каши. Дети не особо их любят, но всегда можно пойти на небольшую хитрость. Любая манка, овсянка или подобная крупа может превратиться во вкусное угощение. Для этого всего лишь нужно добавить пару капель цветного пищевого красителя и ванилин. Также хорошо подойдут в качестве начинки фрукты, сладкие ягоды и тертый шоколад.

Еще одна идея простого завтрака - хлопья. Они удобны тем, что их совсем не нужно готовить. Достаточно просто залить их молоком или йогуртом. Детям такой завтрак может быть интересен потому, что хлопья бывают самых разнообразных форм, цветов и вкусов. Можно даже предложить ребенку самостоятельно смешать себе несколько видов хлопьев, чтобы он не только поел, но и немного поиграл в кулинара.

Фигурные блинчики - вариант чуть более сложный в приготовлении, но зато очень веселый. Приготовить их гораздо проще, чем кажется. Нужно просто сделать обычные оладушки или панкейки и вырезать из них фигурки формочками для выпечки. Украсить такие блинчики можно фруктами, сиропом, медом или другими сладостями и витаминами на ваш вкус.

Если хочется обойтись без сладкого, можно приготовить необычную яичницу. Специальные формочки для нее продаются во многих китайский интернет-магазинах. Стоят такие формочки от 1 до 5 долларов. С их помощью можно превратить яичницу в настоящее произведение искусства.

Бутерброды тоже могут быть вкусными, полезными и интересными. Для этого пригодятся все те же формочки для выпечки или острый нож. Из обычных сендвичей можно вырезать забавные звездочки, сердечки или другие фигуры.