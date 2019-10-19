Тыквы на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику

Совсем скоро наступит самый страшный праздник в году - Хэллоуин. Главным атрибутом этого дня является, конечно же, знаменитая тыква. Как же оригинально и просто вырезать это украшение к празднику? Об этом мы расскажем в этом материале.

Для тех, кто любит классику, отлично подойдут привычные мордочки и узоры. Если же вы любите более эффектные украшения, можно попробовать вырезать на тыкве настоящую картину. Хорошо будут смотреться космические и сказочные мотивы. Также прекрасной идеей может стать портрет какого-то жуткого персонажа, например клоуна из фильма "Оно".

Не многие знают, что тыкву на Хэллоуин не обязательно именно вырезать. Ее также можно эффектно раскрасить, это поможет потратить меньше усилий и все равно будет смотреться очень ярко и круто.

Нарисовать на тыкве можно что угодно - от паучков и летучих мышей до надписей и самых разнообразных узоров. Ну а если вам совсем не хочется тратить время, можно просто "задуть" тыкву из баллона любой однотонной краской. Хорошо для этой затеи подойдут белый, золотой, черный и ярко-оранжевый цвета. Такую тыкву также можно присыпать блестками или превратить в героя какого-то мультфильма.

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