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Вкусный домашний торт за 15 минут - простой рецепт на все случаи жизни

Как быстро и легко приготовить торт к чаю

воскресенье, 3 ноября 2019, 07:10
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Представьте ситуацию - вы отдыхаете дома, никого не ждете и вдруг оказывается, что через 15 минут к вам придут гости. А у вас в холодильнике нет ничего, что можно было бы подать к чаю. Что же делать? Бежать в магазин, притвориться, что никого нет дома, или просто приготовить быстрый и вкусный торт за 15 минут? Мы настаиваем на третьем варианте.

Для приготовления быстрого и вкусного торта нам понадобятся следующие ингредиенты: яйца (2 шт.), мука (180 г), какао (1 ст. л. с горкой), молоко (70 мл), сахар (6 ст. л.), растительное масло (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.). Крем: сметана (400 г), сахарная пудра (2 ст. л.), банан, шоколад для украшения.

Шаг 1: В миске смешать яйца, молоко и сахар. Перемешать венчиком.

Шаг 2: Всыпать муку, какао и разрыхлитель.

Шаг 3: Влить растительное масло и тщательно перемешать. Можно использовать для этого миксер или погружной блендер.

Шаг 5: Смазать формочку растительным маслом, вылить в нее тесто и отправить его в микроволновку на 5-6 минут. После этого дать будущему торту остыть.

Шаг 6: Разрезаем кекс на 2 коржа и делаем крем. Сметану смешиваем с сахарной пудрой, промазываем ей коржи, сверху кладем нарезанный банан и посыпаем тертым шоколадом. Торт готов!

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