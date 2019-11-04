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Вкусное домашнее печенье без химии - простой рецепт для быстрой выпечки

Отличный рецепт домашнего печенья к чаю

понедельник, 4 ноября 2019, 07:22
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Ничто не сравнится с приятным осенним утром, когда за окном холодно и пасмурно, а дома тепло, уютно и пахнет свежим домашним печеньем. Приготовить такое печенье, кстати, очень просто. И в этом материале мы пошагово расскажем вам, как это сделать.

Для приготовления простого и ароматного печенья нам понадобятся следующие ингредиенты: мука (300 г), кефир средней жирности (120 мл), яйцо, сахар (120 г), растительное масло (половина стакана), соль (щепотка), сода (на кончике ножа), уксус (1 ч. л.).

Шаг 1: Для начала нужно хорошенько прогреть духовку. Нам нужна будет температура 180 градусов, не ниже.

Шаг 2: Смешать в миске кефир, сахар и соль. Перемешать тщательно, чтобы не было комочков.

Шаг 3: Добавить в смесь яйцо и растительное масло, снова хорошо перемешать.

Шаг 4: Добавить муку и соду, гашеную уксусом.

Шаг 5: Замесить густое тесто, раскатать, вырезать формочками или ножом будущее печенье и положить его на противень, застеленный бумагой для запекания.

Шаг 6: Выпекать печенье 15 минут. После чего аккуратно переложить на тарелку и дать немного остыть.

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