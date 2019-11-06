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Мужчина решил съесть на спор 50 яиц, и это была самая большая глупость в его жизни

Примечательно, что это не первый подобный инцидент с поеданием яиц

среда, 6 ноября 2019, 12:52
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42-летний Субхаш Йадав, житель индийского штата Уттар-Прадеш, согласился на спор съесть 50 вареных яиц. Сегодня его имя попало на страницы мировых СМИ, так как развлечение закончилось потерей сознания, а еще позже - смертью.

Как пишет Vice, в роковой день Субхаш прогуливался с приятелем по рынку, и в какой-то момент тот заявил, что мужчина не сможет съесть одно за другим 50 яиц. Этим в свое время отличился главный герой фильма "Хладнокровный Люк", но ведь это кино. Субхаш с этим не согласился и они поспорили на 2000 рупий (700 грн).

Мужчина принялся поедать вареные яйца и в какой-то момент ему стало плохо. Он потерял сознание и больше не пришел в себя. В бессознательном состоянии медики доставили его в клинику, однако помочь уже ничем не смогли. Родные Субхаша инцидент не комментируют, потому точная причина смерти остается неизвестной. В свою очередь, врачи лишь сказали, что она связана с перееданием.

Примечательно, что это не первый подобный случай. В 2012 году в прессе также писали о прискорбном случае в Австралии. Тогда мужчина взялся есть на спор сырые яйца и умер на 28-м.

  • Пассажирка напросилась сделать фото в кресле пилота и опубликовала снимок в соцсети. Девушка даже не подозревала, чем эта история обернется для мужчины, а цена фотографии оказалась слишком высокой.
  • Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть. Сегодня ему 34, но в это трудно поверить.

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