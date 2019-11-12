Любимые роллы за час: рецепт и советы для приготовления дома

Ждете гостей и хотите удивить их восточной кухней? Или вы просто любите роллы и вам интересно приготовить их самостоятельно? В этом материале мы расскажем обо всех хитростях приготовления этого вкусного популярного блюда своими руками.

Итак, для приготовления роллов нам понадобятся следующие ингредиенты: листы нори (10 шт.), крабовые палочки (200 г), рис (250 г), майонез (20 г), лосось (120 г), соевый соус (100 г), рисовый уксус (50 г), огурец (2 шт.). Также понадобится бамбуковый коврик.

Шаг 1: Рис промыть холодной водой и сварить. Варить нужно в пропорции 250 мл воды на чашку крупы. На максимальном огне довести до кипения, затем поставить огонь на минимум и варить 15 минут. После этого дать рису настояться еще 15 минут.

Шаг 2: В уксус всыпать сахар и немного соли, перемешать и влить смесь в рис.

Шаг 3: Огурцы, крабовые палочки и лосось порезать на мелкие кусочки.

Шаг 4: Берем коврик, кладем на него лист нори блестящей стороной вниз. На него распределяем по всей поверности 4 столовых ложки риса, сверху полоской кладем начинкку (крабовые палочки, огурцы, майонез и лосось). Сворачиваем ролл, скручивая коврик и немного надавливая.

Шаг 5: Режем ролл на кусочки, перекладываем на красивую посуду и наслаждаемся. Подавать роллы нужно с соевым соусом.

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