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Салат Мимоза: классический рецепт и советы приготовления

Как приготовить знаменитое блюдо своими руками

пятница, 6 декабря 2019, 07:00
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Салат "Мимоза" - одно из самых популярных праздничных блюд в нашей стране. Это угощение есть практически на каждом столе, особенно в новогоднюю ночь. Но как же приготовить "Мимозу" правильно своими руками? Об этом мы расскажем в этом материале.

Для приготовления знаменитого салата вам понадобятся следующие ингредиенты: рыбные консервы (1 банка), картофель (300 г), морковь (200 г), лук (100 г), сыр (150 г), майонез (250 г), яйца (4 шт.), зелень (50 г).

Шаг 1: Для начала нужно отварить картошку, морковку и яйца. Все эти продукты помыть и почистить.

Шаг 2: Затем надо натереть картошку, морковку, белки, желтки и сыр на мелкой терке. Все эти ингредиенты ни в коем случае не нужно смешивать между собой.

Шаг 3: Выложить в посуду для салата рыбу и размять ее вилкой. Распределить рыбный слой по всему дну емкости.

Шаг 4: Смазать рыбный слой майонезом, сверху выложить белки. Снова сделать слой майонеза.

Шаг 5: Выложить морковь, еще раз добавить майонез.

Шаг 5: Лук мелко нарезать и залить кипятком на 10 минут. После чего сделать из него новый слой салата, сверху положить слой картошки. Немного посолить и опять приправить майонезом.

Шаг 6: Щедро посыпать салат тертым сыром. Украсить блюдо можно узорами из майонеза и зеленью. Перед подачей салат лучше подержать около часа в холодильнике, чтобы он настоялся и был более насыщенным.

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