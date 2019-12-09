Украинский коллекционер отдал чемодан денег за разноцветных мишек: фото

Таинственный украинский коллекционер искусства стал героем заголовков западных СМИ: на выставке современного искусства Art Basel в Майами мужчина обменял скульптуры художника WhIsBe на чемодан денег.

Издание Page Six пишет, что загадочный человек достал чемодан, заполненный банкнотами по 100 долларов, и купил 9 арт-объектов WhIsBe по $ 5000 за каждый. Таким образом, коллекционер истратил $ 45 000 на скульптуры больших желейных мишек, держащих плакаты, которые обычно используют при съемке задержанных в полицейских участках.

По информации Forbes, 31-летний художних WhIsBe (сокращение от What Is Beauty - "Что такое красота") прославился благодаря фирменным медведям "Vandal Gummy". За последние 5 лет его незатейливый поп-арт вышел за пределы мира искусства в массы, обосновавшись на музыкальных фестивалях и модных показах. Стоимость работ художника колеблется от 800 до $ 250 000 в зависимости от размера.

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