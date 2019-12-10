"Игра престолов" и пожар в Нотр-Даме: Twitter назвал самые обсуждаемые темы 2019 года

Социальная сеть Twitter опубликовала список самых популярных тем и твитов 2019 года. Больше всего ретвитов набрал пост участника корейского бой-бэнда BTS Чона Чонгука. Коротким роликом, на котором певец снимает себя в зеркало и танцует, поделились более 1 миллиона человек.

На втором месте обосновалась фотография яйца-рекордсмена: ее ретвитнули 957 тысяч человек.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) 14 января 2019 г.

Почетное третье место занял твит с видео, на котором толпа взрослых мужчин убегает от утенка.

WATCH AT YOUR OWN RISK pic.twitter.com/uNPzKfQKJH — Ashton (@aman9919) 1 апреля 2019 г.

Самые обсуждаемые ТВ-шоу 2019 года

"Игра престолов" "Очень странные дела" "Симпсоны" "Бумажный дом" "Анатомия страсти" "Остров любви" "Одиночество в сети" "Гриффины" "Ходячие мертвецы" "Наркос"

Самые обсуждаемые фильмы 2019 года

"Мстители: Финал" "История игрушек 4" "Джокер" "Человек-паук: Вдали от дома" "Король лев" (2019) "Дитя погоды" "Капитан Марвел" "Оно 2" "Звездные войны: Скайуокер. Восход" "Холодное сердце 2"

Самые обсуждаемые актеры 2019 года

Том Холланд Крис Эванс Зендая Роберт Дауни-младший. Кэмерон Бойс Киану Ривз Крис Хемсворт Канна Хасимото Дженнифер Лопес Марк Руффало

Самые обсуждаемые музыканты 2019 года

BTS Ариана Гранде Дрейк Рианна Карди Б Джастин Бибер Бейонсе Канье Вест Билли Эйлиш Леди Гага

Самые обсуждаемые спортивные команды 2019 года

ФК Барселона ФК Реал Мадрид ФК Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль ФК Пари Сен-Жермен ФК Ювентус ФК Манчестер Сити ФК Аякс ФК Фламенго БК Лос-Анджелес Лейкерс

Самые обсуждаемые политики 2019 года

Дональд Трамп Барак Обама Нарендра Моди Александрия Окасио-Кортез Жаир Болсонару Берни Сандерс Хиллари Клинтон Джо Байден Эммануэль Макрон Владимир Путин

Самые обсуждаемые новостные хэштеги 2019:

#NotreDame (пожар в Париже) # 令 和 (начало эпохи Рейва в Японии) # Венесуэла (протесты) #Brexit (британская политика) # 台風 19 号 (Тайфун Хагибис в Японии) #PrayForAmazonia (пожары в Амазонке) # Гонконг (протесты) #ClimateStrike (движение) # Кристчерч (трагедия) #DemDebate (политика США)

Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец". Больше всего наград собрал южнокорейский триллер, а опус Мартина Скорсезе осел на втором месте.

Аналитики назвали самый популярный новый сериал в мире. После выхода нескольких эпизодов он побил несколько рекордов и обошел такие хиты, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".

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