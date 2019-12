"Игра престолов" и пожар в Нотр-Даме: Twitter назвал самые обсуждаемые темы 2019 года

Социальная сеть Twitter опубликовала список самых популярных тем и твитов 2019 года. Больше всего ретвитов набрал пост участника корейского бой-бэнда BTS Чона Чонгука. Коротким роликом, на котором певец снимает себя в зеркало и танцует, поделились более 1 миллиона человек.

На втором месте обосновалась фотография яйца-рекордсмена: ее ретвитнули 957 тысяч человек.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI