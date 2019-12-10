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"Игра престолов" и пожар в Нотр-Даме: Twitter назвал самые обсуждаемые темы 2019 года

Вот, о чем пользователи соцсетей больше всего говорили в 2019 году

вторник, 10 декабря 2019, 12:38
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Социальная сеть Twitter опубликовала список самых популярных тем и твитов 2019 года. Больше всего ретвитов набрал пост участника корейского бой-бэнда BTS Чона Чонгука. Коротким роликом, на котором певец снимает себя в зеркало и танцует, поделились более 1 миллиона человек.

Duh pic.twitter.com/3lGmo7GpF6

— 방탄소년단 (@BTS_twt) 9 июня 2019 г.

На втором месте обосновалась фотография яйца-рекордсмена: ее ретвитнули 957 тысяч человек.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)

We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI

— World Record Egg (@egg_rt_record) 14 января 2019 г.

Почетное третье место занял твит с видео, на котором толпа взрослых мужчин убегает от утенка.

WATCH AT YOUR OWN RISK pic.twitter.com/uNPzKfQKJH

— Ashton (@aman9919) 1 апреля 2019 г.

Самые обсуждаемые ТВ-шоу 2019 года

  1. "Игра престолов"
  2. "Очень странные дела"
  3. "Симпсоны"
  4. "Бумажный дом"
  5. "Анатомия страсти"
  6. "Остров любви"
  7. "Одиночество в сети"
  8. "Гриффины"
  9. "Ходячие мертвецы"
  10. "Наркос"

Самые обсуждаемые фильмы 2019 года

  1. "Мстители: Финал"
  2. "История игрушек 4"
  3. "Джокер"
  4. "Человек-паук: Вдали от дома"
  5. "Король лев" (2019)
  6. "Дитя погоды"
  7. "Капитан Марвел"
  8. "Оно 2"
  9. "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
  10. "Холодное сердце 2"

Самые обсуждаемые актеры 2019 года

  1. Том Холланд
  2. Крис Эванс
  3. Зендая
  4. Роберт Дауни-младший.
  5. Кэмерон Бойс
  6. Киану Ривз
  7. Крис Хемсворт
  8. Канна Хасимото
  9. Дженнифер Лопес
  10. Марк Руффало

Самые обсуждаемые музыканты 2019 года

  1. BTS
  2. Ариана Гранде
  3. Дрейк
  4. Рианна
  5. Карди Б
  6. Джастин Бибер
  7. Бейонсе
  8. Канье Вест
  9. Билли Эйлиш
  10. Леди Гага

Самые обсуждаемые спортивные команды 2019 года

  1. ФК Барселона
  2. ФК Реал Мадрид
  3. ФК Манчестер Юнайтед
  4. ФК Ливерпуль
  5. ФК Пари Сен-Жермен
  6. ФК Ювентус
  7. ФК Манчестер Сити
  8. ФК Аякс
  9. ФК Фламенго
  10. БК Лос-Анджелес Лейкерс

Самые обсуждаемые политики 2019 года

  1. Дональд Трамп
  2. Барак Обама
  3. Нарендра Моди
  4. Александрия Окасио-Кортез
  5. Жаир Болсонару
  6. Берни Сандерс
  7. Хиллари Клинтон
  8. Джо Байден
  9. Эммануэль Макрон
  10. Владимир Путин

Самые обсуждаемые новостные хэштеги 2019:

  1. #NotreDame (пожар в Париже)
  2. # 令 和 (начало эпохи Рейва в Японии)
  3. # Венесуэла (протесты)
  4. #Brexit (британская политика)
  5. # 台風 19 号 (Тайфун Хагибис в Японии)
  6. #PrayForAmazonia (пожары в Амазонке)
  7. # Гонконг (протесты)
  8. #ClimateStrike (движение)
  9. # Кристчерч (трагедия)
  10. #DemDebate (политика США)
  • Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец". Больше всего наград собрал южнокорейский триллер, а опус Мартина Скорсезе осел на втором месте.
  • Аналитики назвали самый популярный новый сериал в мире. После выхода нескольких эпизодов он побил несколько рекордов и обошел такие хиты, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".

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