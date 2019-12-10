"Игра престолов" и пожар в Нотр-Даме: Twitter назвал самые обсуждаемые темы 2019 года

Социальная сеть Twitter опубликовала список самых популярных тем и твитов 2019 года. Больше всего ретвитов набрал пост участника корейского бой-бэнда BTS Чона Чонгука. Коротким роликом, на котором певец снимает себя в зеркало и танцует, поделились более 1 миллиона человек.
Duh pic.twitter.com/3lGmo7GpF6— 방탄소년단 (@BTS_twt) 9 июня 2019 г.
На втором месте обосновалась фотография яйца-рекордсмена: ее ретвитнули 957 тысяч человек.
Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)— World Record Egg (@egg_rt_record) 14 января 2019 г.
We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI
Почетное третье место занял твит с видео, на котором толпа взрослых мужчин убегает от утенка.
WATCH AT YOUR OWN RISK pic.twitter.com/uNPzKfQKJH— Ashton (@aman9919) 1 апреля 2019 г.
Самые обсуждаемые ТВ-шоу 2019 года
- "Игра престолов"
- "Очень странные дела"
- "Симпсоны"
- "Бумажный дом"
- "Анатомия страсти"
- "Остров любви"
- "Одиночество в сети"
- "Гриффины"
- "Ходячие мертвецы"
- "Наркос"
Самые обсуждаемые фильмы 2019 года
- "Мстители: Финал"
- "История игрушек 4"
- "Джокер"
- "Человек-паук: Вдали от дома"
- "Король лев" (2019)
- "Дитя погоды"
- "Капитан Марвел"
- "Оно 2"
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
- "Холодное сердце 2"
Самые обсуждаемые актеры 2019 года
- Том Холланд
- Крис Эванс
- Зендая
- Роберт Дауни-младший.
- Кэмерон Бойс
- Киану Ривз
- Крис Хемсворт
- Канна Хасимото
- Дженнифер Лопес
- Марк Руффало
Самые обсуждаемые музыканты 2019 года
- BTS
- Ариана Гранде
- Дрейк
- Рианна
- Карди Б
- Джастин Бибер
- Бейонсе
- Канье Вест
- Билли Эйлиш
- Леди Гага
Самые обсуждаемые спортивные команды 2019 года
- ФК Барселона
- ФК Реал Мадрид
- ФК Манчестер Юнайтед
- ФК Ливерпуль
- ФК Пари Сен-Жермен
- ФК Ювентус
- ФК Манчестер Сити
- ФК Аякс
- ФК Фламенго
- БК Лос-Анджелес Лейкерс
Самые обсуждаемые политики 2019 года
- Дональд Трамп
- Барак Обама
- Нарендра Моди
- Александрия Окасио-Кортез
- Жаир Болсонару
- Берни Сандерс
- Хиллари Клинтон
- Джо Байден
- Эммануэль Макрон
- Владимир Путин
Самые обсуждаемые новостные хэштеги 2019:
- #NotreDame (пожар в Париже)
- # 令 和 (начало эпохи Рейва в Японии)
- # Венесуэла (протесты)
- #Brexit (британская политика)
- # 台風 19 号 (Тайфун Хагибис в Японии)
- #PrayForAmazonia (пожары в Амазонке)
- # Гонконг (протесты)
- #ClimateStrike (движение)
- # Кристчерч (трагедия)
- #DemDebate (политика США)
- Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец". Больше всего наград собрал южнокорейский триллер, а опус Мартина Скорсезе осел на втором месте.
- Аналитики назвали самый популярный новый сериал в мире. После выхода нескольких эпизодов он побил несколько рекордов и обошел такие хиты, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".
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